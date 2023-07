Volkswagen Taigun को लैटिन NCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग, मेड इन इंडिया मॉडल का हुआ था परीक्षण

भारत में बनी Volkswagen Taigun को लैटिन NCAP टेस्ट में शामिल किया गया। इस एसयूवी ने एसयूवी ने वयस्क सुरक्षा में 92 प्रतिशत बाल सुरक्षा में 92 प्रतिशत पैदल यात्री और कमजोर सड़क यूजर सुरक्षा में 55 प्रतिशत और सुरक्षा सहायता प्रणाली में 83 प्रतिशत स्कोर किया है। देश में इसकी कीमत 11.62 लाख रुपये से शुरू होती है और ये 19.46 लाख रुपये तक जाती है।

Volkswagen Taigun receives 5 star rating in Latin NCAP crash test

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Volkswagen Taigun को लैटिन NCAP टेस्टिंग में 5 स्टार रेटिंग मिली है। जिस Taigun का परीक्षण किया गया है वो 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग से लैस थी। एसयूवी ने वयस्क सुरक्षा में 92 प्रतिशत, बाल सुरक्षा में 92 प्रतिशत, पैदल यात्री और कमजोर सड़क यूजर सुरक्षा में 55 प्रतिशत और सुरक्षा सहायता प्रणाली में 83 प्रतिशत स्कोर किया है। मेड इन इंडिया Taigun का हुआ क्रैश टेस्ट भारत में बनी Volkswagen Taigun को लैटिन NCAP टेस्ट में शामिल किया गया। आपको बता दें कि इंडिया-स्पेक टाइगुन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मल्टी-कोलीजन ब्रेक, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ब्रेक असिस्ट, एंट-स्लिप रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम और टायर प्रेशर डिफ्लेशन वार्निंग के साथ आती है। वहीं, इसके साथ बेल्ट रिमाइंडर और फ्रंट डुअल एयरबैग मानक के रूप में आते हैं। अपने हाई वेरिएंट में ये एसयूवी हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट-साइड एयरबैग और कर्टेन एयरबैग के साथ भी आती है। VW Group की सभी कारों को मिले 5 सितारे इन रिजल्ट्स पर बोलते हुए, स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया के एमडी और सीईओ, पीयूष अरोड़ा ने कहा कि हमें MQB A0-IN प्लेटफॉर्म पर निर्मित अपने वाहनों के सुरक्षा ट्रैक रिकॉर्ड पर बहुत गर्व है। वोक्सवैगन टाइगुन द्वारा अर्जित 5-स्टार रेटिंग वोक्सवैगन वर्टस के लिए समान 5-स्टार लैटिन एनसीएपी रेटिंग के करीब है। वास्तव में हमारे सभी भारत 2.0 मॉडल - वोक्सवैगन टाइगुन, वोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा कुशाक और स्कोडा स्लाविया को वयस्क और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल एनसीएपी 5-स्टार रेटिंग भी मिली है, जिससे वे भारत में बनी सबसे सुरक्षित कारें बन गई हैं। Volkswagen Taigun की भारत में कीमत भारत में टाइगुन की कीमत 11.62 लाख रुपये से शुरू होती है और ये 19.46 लाख रुपये तक जाती है। आपको बता दें कि ये दोनों एक्स-शोरूम कीमते हैं। ये एसयूवी वर्तमान में पांच कलर स्कीम और दो ट्रिम लेवल - डायनामिक और परफॉर्मेंस में बेची जा रही है। डायनामिक लाइन के तीन वेरिएंट हैं - कम्फर्टलाइन, हाईलाइन और टॉपलाइन जबकि परफॉर्मेंस लाइन के दो वेरिएंट हैं - जीटी और जीटी प्लस हैं।

Edited By: Rammohan Mishra