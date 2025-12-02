Language
    Volkswagen की कारों पर मिल रहा है धांसू ऑफर, अब तीन लाख रुपये तक की बचत के साथ घर लाएं अपनी फेवरेट कार

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    फॉक्सवैगन अपनी कारों पर शानदार ऑफर दे रही है, जिसमें ग्राहक तीन लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यह ऑफर पोलो, वेंटो और टिगुआन जैसे चुनिंदा मॉडलों पर उपलब्ध है। एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे लाभों के साथ, यह फॉक्सवैगन की कार खरीदने का सुनहरा मौका है। ऑफर स्टॉक रहने तक ही मान्य है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता फॉक्‍सवैगन की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से दिसंबर 2025 के दौरान अपनी कारों पर बेहतरीन डिस्‍काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। फॉक्‍सवैगन की ओर से किस गाड़ी पर इस महीने के दौरान किस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Volkswagen Tiguan R Line पर सबसे ज्‍यादा बचत

    फॉक्‍सवैगन की ओर से तिगुआन आर लाइन को एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी को इस महीने खरीदने पर सबसे ज्‍यादा बचत का मौका मिल रहा है। फॉक्‍सवैगन तिगुआन आर लाइन पर अधिकतम तीन लाख रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। जिसमें कैश डिस्‍काउंट के तौर पर दो लाख रुपये, लायल्‍टी और एक्‍सचेंज बोनस के तौर पर 50-50 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। फॉक्‍सवैगन की इस फ्लैगशिप एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 45.73 लाख रुपये है।

    Volkswagen Taigun पर भी होगी बचत

    फॉक्‍सवैगन की ओर से ताइगुन एसयूवी पर भी इस महीने लाखों रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को दिसंबर में खरीदने पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। ताइगुन एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 11.39 लाख रुपये से शुरू हो रही है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.15 लाख रुपये है। 

    Volkswagen Virtus पर कितनी होगी बचत

    निर्माता की ओर से मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में वर्टुस की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर अधिकतम 1.56 लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। यह बचत इसके एक लीटर टीएसआई लाइनअप पर दी जा रही है। इसके टॉपलाइन वेरिएंट्स पर इस महीने 1.50 लाख रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। वहीं इसके हाईलाइन प्‍लस वेरिएंट्स पर अधिकतम 80 हजार रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है। इस सेडान कार की एक्‍स शोरूम कीमत 11.16 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18.73 लाख रुपये है।