ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में लगातार इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से नई कारों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। वियतनाम की वाहन निर्माता Vinfast की ओर से भी भारत में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से बजट सेगमेंट में VF3 को पेश किया जा सकता है। यह ईवी किस तरह भारत के लिए एक बेहतर विकल्‍प साबित हो सकती है, वीडियो में देखते हैं।