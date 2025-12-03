Language
    क्‍यों भारत के लिए एक बेहतर इलेक्‍ट्रिक कार हो सकती है Vinfast VF3- देखें Video

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वियतनाम की वाहन निर्माता Vinfast की ओर से भारत में दो इलेक्‍ट्रिक कारों को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्द ही अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में लगातार इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से नई कारों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। वियतनाम की वाहन निर्माता Vinfast की ओर से भी भारत में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से बजट सेगमेंट में VF3 को पेश किया जा सकता है। यह ईवी किस तरह भारत के लिए एक बेहतर विकल्‍प साबित हो सकती है, वीडियो में देखते हैं।

