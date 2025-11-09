Vinfast Limo Green EV टेस्टिंग के दौरान दिखी, जल्द हो सकती है लॉन्च
भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच, Vinfast जल्द ही Limo Green EV लॉन्च कर सकती है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई यह सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी 450 किमी की रेंज देगी। इसमें 60.13 kWh की बैटरी है और यह Kia Carens Clavis EV और BYD eMAX को टक्कर देगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। उसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से नए वाहनों को पेश और लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Vinfast की ओर से भारत में जल्द ही Limo Green EV को पेश किया जा सकता है। इसके पहले इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस एमपीवी को लेकर क्या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगी नई एमपीवी
इलेक्ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में जल्द ही विनफास्ट की ओर से नई एमपीवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च से पहले Vinfast Limo Green को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।
क्या मिली जानकारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक एमपीवी की टेस्टिंग की जा रही है। जो हाल में ही वियतनाम में लॉन्च किए गए वर्जन से काफी मिलता हुआ है।
कैसे होंगे फीचर्स
निर्माता की ओर से लीमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी को सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी के तौर पर लाया जाएगा। इसमें एलईडी डीआरएल, एलईडी लाइट्स, 18 इंच अलॉय व्हील्स, 170 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस, 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चार स्पीकर, सिंगल जोन एसी, एयरबैग, एबीएस, ईबीडी जैसे कुछ फीचर्स को शामिल किया जाएगा। इसका इंटीरियर भी ब्लैक थीम पर हो सकता है।
कितनी होगी रेंज
विनफास्ट की ओर से इस सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी में 60.13 kWh की क्षमता की एलएफपी बैटरी को दिया जाएगा। जिसे सिंगल चार्ज में 450 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। यह डीसी फास्ट चार्जर से 10 से 70 फीसदी तक सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। इस एमपीवी में ड्राइविंग के लिए ईको, कम्फर्ट और स्पोर्ट्स मोड को दिया जाएगा।
किनसे होगा मुकाबला
निर्माता की ओर से इस गाड़ी को भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Kia Carens Clavis EV और BYD eMAX जैसी एमपीवी के साथ होगा।
