अमेरिका की वाहन निर्माता ने जारी कर दिया रिकॉल, 6.25 लाख यूनिट्स हुईं प्रभावित, क्या है कारण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की एक वाहन निर्माता की ओर से लाखों कारों के लिए रिकॉल जारी किया गया है। किस निर्माता की ओर से किन मॉडल्स के लिए रिकॉल जारी किया गया है। इनमें किस तरह की खराबी की जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की एक प्रमुख वाहन निर्माता की ओर से अपनी कारों के लिए बड़ी संख्या में रिकॉल को जारी किया गया है। किस निर्माता की ओर से इस रिकॉल को जारी किया गया है। इससे कितनी यूनिट्स प्रभावित हुई हैं। किन कारों में गड़बड़ी की जानकारी के बाद ऐसा किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
जारी हुआ रिकॉल
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की वाहन निर्माता फोर्ड की ओर से अपनी कारों के लिए बड़ी संख्या में रिकॉल को जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक 6.25 लाख यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है।
किन कारों के लिए जारी हुआ रिकॉल
जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से इस बार एफ-सीरीज सुपर ड्यूटी ट्रक और फोर्ड मस्टैंग कार की यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है।
किस कारण जारी हुआ रिकॉल
रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्ड की कारों के लिए रिकॉल दो कारणों से जारी किया गया है। जिनमें रियर व्यू कैमरा डिस्प्ले में खराबी और सीट बेल्ट से जुड़ी सुरक्षा के मामले शामिल हैं।
कब बनाए गए वाहन
रियर व्यू कैमरा की समस्या के कारण करीब 2.91 लाख यूनिट्स के लिए रिकॉल जारी किया गया है। इन कारों 2020 से 2022 के बीच बनाया गया था। वहीं फोर्ड मस्टैंग की करीब 3.32 लाख यूनिट्स के लिए रिकॉल जारी किया गया है। इन कारों में सीट बेल्ट से जुड़ी समस्या की जानकारी मिली है।
रियर व्यू कैमरा में क्या है गड़बड़ी
जानकारी के मुताबिक फोर्ड के ट्रक्स के रियर व्यू कैमरा में परेशानी की जानकारी मिली है। जिसमें कैमरा कुछ खास स्थिति में सही तरह से इमेज नहीं दिखा रहा है। जिससे ट्रक को बैक करते हुए हादसा होने का खतरा बढ़ सकता है।
सीट बेल्ट में क्या है गड़बड़ी
वहीं मस्टैंग की जिन यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया है उनमें से कुछ यूनिट्स में सीट बेल्ट केबल कारपेट से टकराती है जिससे बेल्ट सही तरह से लॉक नहीं हो पाती।
लोगों को करना होगा यह काम
अमेरिका में जिन भी लोगों के पास प्रभावित यूनिट्स होंगी उनको नजदीकी शोरूम या सर्विस सेंटर पर जाकर बिना कोई अतिरिक्त चार्ज दिए प्रभावित यूनिट्स को ठीक किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।