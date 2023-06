2023 Hero Xtreme 160R 16 जून को हो सकती है लॉन्च, कंपनी ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। देश की सबसे बड़ी दोहपिया वाहन निर्माता कंपनी अपने एक पॉपुलर मॉडल को नए अपडेट देने जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए कमर कस रही है और 14 जून, 2023 को निर्माता अपनी अपडेटेड Xtreme 160R मोटरसाइकिल से पर्दा उठा सकती है।

कंपनी ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इससे संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, "A new race is getting ready"। साथ ही, कंपनी ने अपने ग्राहकों को 8 दिन का इंतजार करने के किए कहा है। आइए, जान लेते हैं कि 2023 Hero Xtreme 160R कैसी होने वाली है।

2023 Hero Xtreme 160R होगी कितनी खास?

अपडेटेड Xtreme 160R की स्टाइलिंग और हार्डवेयर में सुधार किए जाने की उम्मीद है। अपॉकमिंग Hero Xtreme 160R के सामने आए कुछ स्पाई शॉट से अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें यूएसडी फोर्क दिए जाएंगे और ये पुराने मॉडल की टेलिस्कोपिक यूनिट को रिप्लेस करेगी।

इसके अलावा, अपडेटेड बाइक में संशोधित इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। वहीं, हीरो मोटरसाइकिल को नए डुअल-टोन रंग विकल्पों में पेश करने की संभावना है। इस मोटरसाइकिल के अपडेटेड वर्जन की कीमत मौजूदा से 6,000 रुपये से 10,000 रुपये ज्यादा हो सकती है।

2023 Hero Xtreme 160R का पॉवरट्रेन

वर्तमान मे ये मॉडल 163 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन के साथ पेश किया जाता है। ये पॉवरट्रेन 14.9 hp की शक्ति और 14 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है। जैसा कि टेस्टिंग म्यूल में देखा गया है, अपडेटेड मॉडल में ऑयल-कूल्ड इंजन मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, नई मिल को E20 ईंधन के अनुकूल बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी भी यही रास्ता अपना रहे हैं। लॉन्च होने बाद अपडेटेड Xtreme 160R का मुकाबला TVS Apache RTR 160 4V, Bajaj Pulsar N160 और Pulsar NS160 से हो सकता है।