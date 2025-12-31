2026 में Royal Enfield लॉन्च करेगी नई मोटरसाइकिल, लिस्ट में Bullet 650, Interceptor 750 और नई इलेक्ट्रिक बाइक शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Royal Enfield के लिए साल 2026 काफी अहम रहने वाला है। कंपनी अपने लाइन-अप को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है, जिसमें पारंपरिक पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी शामिल होंगी। 650cc से लेकर 750cc तक के बड़े इंजन और बिल्कुल नई Flying Flea EV सीरीज़, Royal Enfield के भविष्य की साफ झलक देती है।

1. Royal Enfield Bullet 650 Royal Enfield Bullet 650, 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बाइक्स में से एक है। इसे Motoverse 2025 में पेश किया जा चुका है और जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस बाइक में 648cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो Classic 650 और अन्य 650cc मॉडल्स में भी इस्तेमाल होता है। परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी Classic 650 जैसी ही रहने की उम्मीद है, जहां फोकस स्मूद मिड-रेंज पावर पर होगा। खास बात यह है कि यह बाइक Bullet की क्लासिक पहचान को आधुनिक हार्डवेयर के साथ आगे बढ़ाएगी।

2. Royal Enfield Flying Flea C6 Royal Enfield, 2026 में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कदम रखने जा रही है और इसकी शुरुआत Flying Flea C6 से होगी। यह बाइक मार्च 2026 तक (या उससे पहले) लॉन्च हो सकती है। Flying Flea C6 को खासतौर पर शहरी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन हल्का, एर्गोनॉमिक्स सिंपल और टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा के कम्यूट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हालांकि मोटर और बैटरी से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी रेंज डेली यूज़ के लिए पर्याप्त होगी।

3. Royal Enfield Interceptor 750 2026 के दूसरे हिस्से में Royal Enfield Interceptor 750 के आने की उम्मीद है। यह बाइक कंपनी की मौजूदा 650 रेंज से एक कदम आगे होगी। Interceptor 750 में नया 750cc ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो ज्यादा पावर और टॉर्क देगा। यह उन राइडर्स के लिए होगी जो क्लासिक रोडस्टर डिजाइन के साथ बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस और टूरिंग कैपेबिलिटी चाहते हैं। फाइनल स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह मॉडल Royal Enfield की प्रीमियम रोडस्टर लाइन-अप को मजबूत करेगा।

4. Royal Enfield Continental GT 750 Interceptor 750 के साथ-साथ Royal Enfield Continental GT 750 भी 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। यह भी उसी 750cc ट्विन प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इस बाइक में सेमी-फेयर्ड डिजाइन, रेट्रो कैफे-रेसर स्टांस और मॉडर्न हार्डवेयर देखने को मिलेगा। 650cc मॉडल की तुलना में इसमें ज्यादा पावरफुल ब्रेक्स और TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर, यह बाइक परफॉर्मेंस और स्टाइल—दोनों चाहने वालों को टारगेट करेगी।

5. Royal Enfield Flying Flea S6 Flying Flea C6 के बाद, कंपनी Flying Flea S6 को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसे EICMA 2025 में शोकेस किया गया था और इसके 2026 के फेस्टिव सीज़न के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। Flying Flea S6 में स्क्रैम्बलर-स्टाइल डिजाइन, ब्लॉक-पैटर्न टायर्स और थोड़ा उठा हुआ स्टांस मिलेगा। यह बाइक शहर के साथ-साथ हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल का भी संकेत देती है। इसके साथ Royal Enfield की शुरुआती इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पूरी तरह आकार लेती दिखेगी।