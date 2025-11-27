लॉन्च हुआ Uno Minda का होम चार्जर, सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए होगी आसानी, कितनी है कीमत
Uno Minda ने इलेक्ट्रिक कार मालिकों के लिए होम चार्जर लॉन्च किया है। यह चार्जर सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए उपयुक्त है और घर पर ही चार्जिंग की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत और उपलब्धता की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह किफायती होगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से इनकी एक्सेसरीज को भी पेश किया जा रहा है। Uno Minda की ओर से हाल में ही होम चार्जर को लॉन्च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया है। किन कारों के इससे चार्ज करने में आसानी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च हुआ चार्जर
Uno Minda की ओर से बाजार में नए होम चार्जर को लॉन्च किया गया है। इस चार्जर को सभी तरह की टाइप-2 कनेक्टर वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिजाइन किया गया है।
क्या है खासियत
निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें टाइप-2 चार्जर है जो आईपी-65 रेटिंग के साथ आता है। जिससे पानी और धूल के कणों से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। इसकी बॉडी को IK-10 रेटिंग वाले मेटिरियल से बनाया गया है। इसमें कई नेटवर्क कम्यूनिकेशन के विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सेलुलर नेटवर्क, इथरनेट, वाई-फाई और ब्लूटूथ शामिल हैं। इसके साथ ही इस चार्जर में ऑटोमैटिक कट-ऑफ और री-स्टार्ट के फीचर को भी दिया गया है।
कितनी है क्षमता
Uno Minda के नए होम चार्जर को 7.4 kWh की क्षमता के साथ ऑफर किया गया है। जो सिंगल फेज फास्ट चार्जिंग आउटपुट देता है।
अधिकारियों ने कही यह बात
यूनो मिंडा के सेल्स और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट आनंद कुमार ने कहा कि यूनो मिंडा कार EV वॉल चार्जर सिर्फ़ एक आसान टूल नहीं है। यह भारत के क्लीनर और स्मार्ट मोबिलिटी की ओर बदलाव का एक ज़रूरी हिस्सा है। सटीक इंजीनियरिंग से बना, यह 230V AC पर 7.4kW सिंगल-फ़ेज़ फ़ास्ट-चार्जिंग आउटपुट देता है, जिससे बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के साथ तेज़ और कुशल एनर्जी ट्रांसफ़र पक्का होता है।
कितनी है कीमत
Uno Minda की ओर से इस चार्जर की कीमत 50 हजार रुपये रखी गई है। लेकिन ऑफर में इसे 32514 रुपये की कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। इस चार्जर पर एक साल की वारंटी को भी दिया जा रहा है। बाजार के साथ ही इस चार्जर को कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी खरीदा जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।