Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो हफ्तों में लॉन्‍च होंगी दो नई मिड साइज एसयूवी, होगा Creta, Seltos, Eleavate जैसी एसयूवी से मुकाबला

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    अगले दो हफ्तों में भारत में दो नई मिड-साइज एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं। ये गाड़ियां Hyundai Creta, Kia Seltos और Honda Elevate जैसी गाड़ियों को टक्कर देंगी। इन नई एसयूवी के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी और ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। देखना होगा कि ये नई गाड़ियां कैसा प्रदर्शन करती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है। कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में कई विकल्‍प ऑफर किए जाते हैं। अगले दो हफ्तों में दो नई मिड साइज एसयूवी को भारत में औपचारिक तौर पर लॉन्‍च किया जाएगा। किस निर्माता की ओर से किस तकनीक के साथ किस एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च होंगी दो नई एसयूवी

    मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अगले दो हफ्तों में दो नई एसयूवी को लॉन्‍च किया जाएगा। इनमें से एक एसयूवी को ICE और दूसरी को EV सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। टाटा मोटर्स की ओर से Tata Sierra और Mahindra XEV 9S को भारत में लॉन्‍च किया जाएगा।

    कब लॉन्‍च होगी Tata Sierra

    टाटा मोटर्स की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर टाटा सिएरा की नई जेनरेशन को फिर से भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर 25 नवंबर को लॉन्‍च किया जाएगा। इसके पहले 15 नवंबर को ही इसे पेश किया गया है। इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्‍प दिए जाएंगे और यह पांच सीटों के विकल्‍प के साथ आएगी।

    कब लॉन्‍च होगी Mahindra XEV 9S

    Mahindra XEV 9S भी भारत में 27 नवंबर को लॉन्‍च किया जाएगा। इस एसयूवी को इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स काऑफर किया जाएगा। लॉन्‍च से पहले महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी के कई टीजर जारी किए गए हैं, जिनमें इसके डिजाइन से लेकर फीचर्स तक की जानकारी को दिया गया है।

    किनसे होगा मुकाबला

    टाटा की ओर से पहले सिएरा को पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ लॉन्‍च किया जाएगा। इसका बाजार में सीधा मुकाबला Mahindra Scorpio, Mahindra XVU 700, Honda Elevate, Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Virtus जैसी मिड साइज एसयूवी के साथ होगा।

    वहीं Mahindra XEV 9S को भारत में इलेक्‍ट्रिक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस एसयूवी का बाजार में सीधा मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG Windsor EV, Tata Curvv EV जैसी एसयूवी के साथ होगा।