November में लॉन्च होंगी ये दो मिड साइज एसयूवी, एक होगी EV सेगमेंट में ऑफर
भारतीय बाजार में नवंबर में दो मिड साइज एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं। टाटा मोटर्स 25 नवंबर को Tatra Sierra पेश करेगी, जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स होंगे। वहीं, महिंद्रा 27 नवंबर को XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी, जिसमें भी कई आधुनिक फीचर्स दिए जाएंगे। सिएरा का मुकाबला Creta जैसी एसयूवी से होगा, जबकि XEV 9S का मुकाबला MG Windsor EV से होगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में नवंबर महीने में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में दो वाहनों को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। किस निर्माता की ओर से किस तारीख को किस तरह के फीचर्स और खासियत के साथ किस एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होंगी दो एसयूवी
नवंबर महीने में भारत की दो प्रमुख वाहन निर्माताओं की ओर से दो एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इन दोनों ही एसयूवी को भारत में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इनमें से एक को ICE और दूसरी को EV सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा।
कौन सी एसयूवी होंगी लॉन्च
टाटा मोटर्स की ओर से भारत में Tatra Sierra को 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं 27 नवंबर को भारत में औपचारिक तौर पर महिंद्रा की ओर से XEV 9S को इलेक्ट्रिक सात सीटों वाली एसयूवी के तौर पर लॉन्च किया जाएगा।
मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स
टाटा की ओर से अपनी सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कनेक्टेड LED टेललैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स, पैनोरामिक ग्लास रूफ और ब्लैक ORVMs, Level-2 ADAS, ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स के साथ ऑफर किया जा सकता है।
वहीं दूसरी ओर Mahindra XEV 9S में भी कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, पैनोरामिक स्काईरूफ, रियर-व्हील ड्राइव, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, मसाजिंग फ्रंट सीट्स, 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम और कई वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ ही एयरबैग्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, 360-डिग्री कैमरा, और लेवल-2 ADAS को भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही इस एसयूवी में कई और भी फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है।
किनसे होगा मुकाबला
टाटा की ओर से लॉन्च की जाने वाली सिएरा को बाजार में पांच सीटों के विकल्प के साथ ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos, Tata Harrier जैसी एसयूवी के साथ होगा।
वहीं EV सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली XEV 9S का सीधा मुकाबला MG Windsor EV, Tata Harrier EV, Hyundai Creta Electric जैसी एसयूवी के साथ होगा।
