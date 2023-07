अगर आप Speed 400 को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो तुरंत बुक कर लीजिए क्योंकि कंपनी केवल पहले 10000 ग्राहकों को इसे 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ बेचेगी। ये दोनों ही मोटरसाइकिलें बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के सहयोग से बनाई गई हैं। स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

Triumph Speed 400 launched in India check features price and more detail

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ग्लोबल डेब्यू के कुछ दिन बाद ही Triumph Motorcycles India ने भारत में अपनी सबसे किफायती मोटरसाइकिलें, Speed 400 और Scrambler 400 X लॉन्च कर दी हैं। इनकी कीमतें 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। आपको बता दें कि Scrambler 400 X की कीमत का खुलासा बाद में किया जाएगा। अगर आप Speed 400 को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो तुरंत बुक कर लीजिए, क्योंकि कंपनी केवल पहले 10,000 ग्राहकों को इसे 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ बेचेगी। बाद में इस बाइक की कीमत 2.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने वाली है। Speed 400 और Scrambler 400 X भारत में लॉन्च ये दोनों ही मोटरसाइकिलें बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के सहयोग से बनाई गई हैं। इनका निर्माण पुणे के चाकन स्थित प्लांट में किया जाएगा। स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। जहां स्पीड 400 को एक आधुनिक रोडस्टर की तरह स्टाइल किया गया है, वहीं स्क्रैम्बलर 400 एक्स एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है। Speed 400 और Scrambler 400 X के स्पेसिफिकेशन और फीचर दोनों मोटरसाइकिलों के फ्रंट में 43 मिमी अपसाइड डाउन फोर्क्स और पीछे प्री-लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक के साथ जोड़ा गया है। दोनों एंट्री-लेवल ट्रायम्फ बाइक के रियर में स्टैंडर्ड डुअल-चैनल ABS के साथ 230 मिमी डिस्क ब्रेक मिलता है। वहीं, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 एक्स को भी उनके डिजाइन एथॉस द्वारा अलग किया गया है। पहले में 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं जबकि दूसरे के फ्रंट में 19-इंच का व्हील और पीछे दोहरे उद्देश्य वाले टायर के साथ 17-इंच का व्हील मिलता है। स्क्रैम्बलर 400 एक्स की सीट हाइट 835 मिमी है, जो स्पीड 400 से 45 मिमी ऊंची है। स्क्रैम्बलर का व्हीलबेस भी लंबा है, जबकि ये दोनों में भारी भी है। जैसा कि कहा गया है, इन दोनों बेबी ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों को सभी एलईडी लाइटिंग, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल के साथ पेश किया गया है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि Scrambler 400 X की कीमत स्पीड 400 के मुकाबले ज्यादा होने वाली है।

Edited By: Rammohan Mishra