Triumph Speed 400 और Scrambler 400 X को कल भारत में किया जाएगा लॉन्च, जानिए संभावित कीमत और अन्य डिटेल

कंपनी अपने इन दोनों मॉडल्स के इंडिया-स्पेक वेरिएंट के बारे जानकारी साझा करेगी साथ ही इनकी कीमतों का खुलासा होने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि कंपनी इन्हे 2.75 लाख रुपये से 2.90 लाख रुपये के बीच में लॉन्च कर सकती है। दोनों ही मोटरसाइकिलें नए टीआर-सीरीज इंजन का उपयोग करती हैं। ये एक फ्यूल-इंजेक्टेड लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है जिसकी क्यूबिक क्षमता 398.15 सीसी है।

Triumph Speed 400 and Scrambler 400 X launch Tomorrow what to expect

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Triumph ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर अपनी दो किफायती मोटरसाइकिलों को पेश किया है। कंपनी ने Speed 400 और Scrambler 400 X से पर्दा उठाया है। इन्हे कल यानी 5 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि इस दौरान कंपनी अपने इन दोनों मॉडल्स के इंडिया-स्पेक वेरिएंट के बारे जानकारी साझा करेगी, साथ ही इनकी कीमतों का खुलासा होने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि कंपनी इन्हे 2.75 लाख रुपये से 2.90 लाख रुपये के बीच में लॉन्च कर सकती है। आइए, Speed 400 और Scrambler 400 X से संबंधित अब तक सामने आई पूरी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। इंजन और गियरबॉक्स दोनों ही मोटरसाइकिलें नए टीआर-सीरीज इंजन का उपयोग करती हैं। ये एक फ्यूल-इंजेक्टेड, लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जिसकी क्यूबिक क्षमता 398.15 सीसी है। ये 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी की शक्ति और 6,500 आरपीएम पर 37.5 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है। इसे स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। प्लेटफॉर्म और सस्पेंशन दोनों मोटरसाइकिलों में एक पेरीमीटर फ्रेम है लेकिन इनका सब-फ्रेम अलग है। बाइक्स में सस्पेंशन का काम सामने 43 मिमी बिग पिस्टन फोर्क्स और पीछे एक गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक द्वारा किया जाता है। हालांकि, स्क्रैम्बलर 400 एक्स में स्पीड 400 की तुलना में अधिक सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। इन बाइक्स को चलाकर ही इनके सस्पेंशन और डायमेंशन का सही मायनों में अंदाजा लगाया जा सकेगा। टायर और व्हीलसाइज Speed 400 आगे और पीछे 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ आएगी। इन्हें रोड-बायस्ड टायरों के साथ पेश किया जाएगा। वहीं, Scrambler 400 X दोहरे उद्देश्य वाले टायरों के साथ आएगी। इसका सामने वाला अलॉय 19 इंच का होगा जबकि पीछे ये17 इंच का होने वाला है। दोनों मोटरसाइकिलों में रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इन डिस्क की माप 230 मिमी है।

Edited By: Rammohan Mishra