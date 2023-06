Triumph Speed 400 और Scrambler 400X में क्या कुछ खास, यहां पढ़ें डिटेल्स

Speed 400 and Scrambler 400X में 230 मिमी फिक्स्ड डिस्क तथा पीछे फ्लोटिंग कैलीपर्स भी दिया गया है। दोनों बाइक्स में फ्रंट में चार पिस्टन कैलीपर के साथ डुअल-चैनल एबीएस भी दिया गया है। वहीं स्पीड 400 का वजन 170 किलोग्राम तथा स्क्रैम्ब्लर 400 एक्स अतिरिक्त 9 किलोग्राम है।हालांकि दोनों बाइक्स में फ्रंट व रियर सस्पेंशन ट्रैवल अलग-अलग है। (जागरण फोटो)

What's special about Triumph Speed ​​400 and Scrambler 400X, read details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। ब्रिटिश की वाहन निर्माता कंपनी ने Speed 400 and Scrambler 400X को पेश कर दिया है। आज हम आपके लिए इन बाइक्स से जुड़ी 5 जानकारी लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। डिजाइन Triumph Speed 400 और Scrambler 400X को 'टियर ड्रॉप फ्यूल टैंक और गोल एलिमेंट जैसे कि एलईडी हेडलाइट, एलईडी टर्न इंडिकेटर, रियर-व्यू मिरर तथा एलईडी टेल लाइट के साथ इन बाइक्स को नियो-रेट्रो थीम पर बनाया गया है। नियो -रेट्रो थीम को और बेहतर बनाने के लिए आइकोनिक ट्रायम्फ डिजाइन एलिमेंट दिया गया है। दोनों मॉडल्स में प्रीमियम हार्डवेयर े साथ आती है। जो दोनों बाइक्स के लुक और स्टांस को प्रभावित करता है। इंजन मोटरसाइकिल क्लासिक रेंज बाइक्स में 398।15 सीसी, लिक्विड कूल्ड, 4-वाल्व, डीओएचसी, ओवरस्क्वेयर इंजन दिया गया है। ये इंजन 8000 आरपीएम पर 39।5 बीएचपी की पावर और 6500 आरपीएम पर 37।5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। फ्रेम और सस्पेंशन Speed 400 and Scrambler 400X में स्टील पैरामीटर फ्रेम, बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही दोनों बाइक्स में ट्विन-साइडेड कास्ट एल्युमिनियम स्विंगआर्म भी दिया गया है। इस फ्रेम की वजह से Speed 400 and Scrambler 400X हल्की है। वहीं स्पीड 400 का वजन 170 किलोग्राम तथा स्क्रैम्ब्लर 400 एक्स अतिरिक्त 9 किलोग्राम है। दोनों बाइक में सस्पेंशन के लिए 43मिमी यूएसडी बिग पिस्टन फोर्क्स तथा गैस चार्ज्ड मोनोशॉक भी दिया गया है। हालांकि दोनों बाइक्स में फ्रंट व रियर सस्पेंशन ट्रैवल अलग-अलग है। ब्रेक और फीचर्स Speed 400 and Scrambler 400X में 230 मिमी फिक्स्ड डिस्क तथा पीछे फ्लोटिंग कैलीपर्स भी दिया गया है। दोनों बाइक्स में फ्रंट में चार पिस्टन कैलीपर के साथ डुअल-चैनल एबीएस भी दिया गया है। फीचर्स के तौर पर इमने आल-एलईडी लाइटिंग, राइड-बाई-वायर तकनीक, डुअल-चैनल एबीएस, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, इम्मोबिलाइजर, पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आदि मिलता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi