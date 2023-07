भारत में स्पीड 400 की कीमत 2.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है लेकिन पहले 10000 ग्राहक 2.23 लाख रुपये की शुरुआती कीमत का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक 2000 रुपये की टोकन राशि देकर बाइक को ऑनलाइन प्री-बुक कर सकते हैं। किफायती कीमत में होने की वजह से लोग इसी धड़ल्ले से बुक कर रहे हैं। ये बाइक रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिलों को टक्कर देती है। (जागरण फोटो)

Triumph Speed 400 bookings cross the 10,000 mark

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बजाज के साथ साझेदारी करके ट्रायम्फ जैसे ही इंडियन मार्केट में किफायती कीमत में अपनी बाइक लॉन्च की, लोग इस प्रीमियम बाइक की तरफ मानो टूट पड़े हों। इसका उदाहरण आप इसकी बुकिंग से ले सकते हैं। ट्रायम्फ ने घोषणा की है कि उसे वैश्विक प्रदर्शन के केवल 10 दिनों के भीतर स्पीड 400 के लिए 10,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई हैं। ये प्रीमियम सेगमेंट के लिए काफी आशावादी हिंट है। स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 ट्रायम्फ की रेंज में सबसे किफायती मॉडल हैं। इन बाइक्स का अनावरण 27 जून को लंदन में किया गया था और कुछ दिनों बाद 5 जुलाई को इन्हें भारतीय बाजार में पेश किया गया था। कितनी है कीमत? भारत में स्पीड 400 की कीमत 2.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन पहले 10,000 ग्राहक 2.23 लाख रुपये की शुरुआती कीमत का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक 2,000 रुपये की टोकन राशि देकर बाइक को ऑनलाइन प्री-बुक कर सकते हैं। इस बाइक की बुकिंग राशि भी काफी कम रखी गई है। दोनों मोटरसाइकिलों के फ्रंट में 43 मिमी अपसाइड डाउन फोर्क्स और पीछे प्री-लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक के साथ जोड़ा गया है। दोनों एंट्री-लेवल ट्रायम्फ बाइक के रियर में स्टैंडर्ड डुअल-चैनल ABS के साथ 230 मिमी डिस्क ब्रेक मिलता है। वहीं, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 एक्स को भी उनके डिजाइन एथॉस द्वारा अलग किया गया है। पहले में 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं जबकि दूसरे के फ्रंट में 19-इंच का व्हील और पीछे दोहरे उद्देश्य वाले टायर के साथ 17-इंच का व्हील मिलता है। स्क्रैम्बलर 400 एक्स की सीट हाइट 835 मिमी है, जो स्पीड 400 से 45 मिमी ऊंची है। स्क्रैम्बलर का व्हीलबेस भी लंबा है, जबकि ये दोनों में भारी भी है।

Edited By: Atul Yadav