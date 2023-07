Triumph Speed 400 डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू, डिलीवरी के समय इन ग्राहकों को मिलेगी 10 हजार रुपये की छूट

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Triumph Motorcycles ने हाल ही में भारत में अपनी Speed 400 को 2.33 लाख रुपये, एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। ये जैसा कि आपको पता है ये Bajaj-Triumph वैश्विक साझेदारी से निकली पहली मोटरसाइकिल है। इसको लेकर हालिया अपडेट आया है कि, ब्रिटिश निर्माता ने बजाज के चाकन प्लांट से स्पीड 400 के पहले बैच को पूरे भारत में अपनी डीलरशिप तक पहुंचा दिया है। क्या है पूरी खबर आइए जान लेते हैं।

हाल ही में कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि Triumph Speed 400 को डीलरशिप तक पहुंचाने का काम शुरु हो गया है।

Dispatches have begun for the all-new Triumph Speed 400. Coming soon to a Triumph dealership near you!#Speed400 #HaveItAll #ForTheRide #TriumphIndia pic.twitter.com/NRXXvPReKg