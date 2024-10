टोयोटा की ओर से भारतीय बाजार में Cross over SUV के तौर पर Toyota Taisor को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से Festive Season के दौरान इसके नए एडिशन को लॉन्‍च किया गया है। खास बात यह है कि एसयूवी के इस नए एडिशन को सिर्फ 31 October तक ही बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाएगा।

क्‍या है खासियत

Toyota Urban Cruiser Taisor के Limited Edition में कुछ एक्‍सेसरीज को कॉम्‍प्‍लीमेंट्री तौर पर दिया जा रहा है। इसके लिए कंपनी की ओर से अतिरिक्‍त चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे में 20160 रुपये की छह एक्‍सेसरीज एसयूवी के साथ दी जाएंगी। इनमें ग्रे और रेड कलर में Front and rear under spoilers, Premium door sill guards, हेडलैंप और फ्रंट ग्रिल के लिए Chrome garnishes, Body side molding, Door visor premium और All-weather 3D mats के साथ welcome door lamp शामिल हैं।