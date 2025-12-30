Language
    Toyota Camry की 50 हजार से ज्यादा गाड़ियां हुई रिकॉल, कार में आग लगने का है खतराा

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    टोयोटा ने अमेरिका में Camry Hybrid और Corolla Cross Hybrid की हजारों गाड़ियों को रिकॉल किया है। यह रिकॉल हाइब्रिड सिस्टम के इन्वर्टर असेंबली में ढीले ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    टोयोटा ने अमेरिका में हजारों हाइब्रिड गाड़ियां वापस बुलाईं।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Toyota ने अमेरिका में अपनी हाइब्रिड कारों को लेकर एक अहम रिकॉल की घोषणा की है। कंपनी ने Toyota Camry Hybrid की 51,644 गाड़ियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके अलावा 2026 मॉडल की Toyota Corolla Cross Hybrid की 3,761 गाड़ियां भी इस रिकॉल के दायरे में शामिल हैं। यह जानकारी अमेरिका की वाहन सुरक्षा एजेंसी NHTSA (राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्ष संचालन) को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है।

    रिकॉल की वजह क्या है?

    Toyota के अनुसार, समस्या हाइब्रिड सिस्टम के इन्वर्टर असेंबली से जुड़ी है। यह इन्वर्टर बैटरी से मिलने वाली बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचाने का काम करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्वर्टर के अंदर मौजूद एक बोल्ट ढीला हो सकता है, जिससे सर्किट खुलने (open circuit) की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो गाड़ी अचानक पावर खो सकती है, या वाहन “लिम्प मोड” में चला जा सकता है, जिसमें पावर काफी सीमित हो जाती है।

    क्या आग लगने का भी खतरा है?

    Toyota ने यह भी साफ किया है कि कुछ खास परिस्थितियों में यह खराबी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है, जिससे आग लगने का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ऐसी स्थिति में वार्निंग इंडिकेटर ड्राइवर को अलर्ट कर देंगे। अब तक इस समस्या से जुड़े 34 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 15 वारंटी क्लेम दर्ज किए गए हैं। इन्हीं वजहों से Toyota ने स्वैच्छिक रिकॉल का फैसला लिया है।

    समाधान कब मिलेगा?

    फिलहाल Toyota ने इस खराबी के लिए अंतिम समाधान तय नहीं किया है। कंपनी का कहना है कि वह स्थायी समाधान पर काम कर रही है और जैसे ही कोई फिक्स तैयार होगा, उसकी जानकारी प्रभावित ग्राहकों को दी जाएगी। Toyota प्रभावित वाहन मालिकों को 13 फरवरी 2026 तक मेल के जरिए सूचना भेजेगी। समस्या का समाधान तय होने के बाद सभी जरूरी रिपेयर मुफ्त (free of cost) किए जाएंगे।

    गाड़ी प्रभावित है या नहीं, कैसे चेक करें?

    वाहन मालिक Toyota की कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, या NHTSA की रिकॉल वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन की स्थिति जांच सकते हैं।

    भारत में Toyota Camry का पिछला रिकॉल

    भारत में भी Toyota Camry को अक्टूबर 2025 में रिकॉल किया गया था। उस समय समस्या पार्किंग असिस्ट ECU से जुड़ी थी, जो पैनोरमिक व्यू मॉनिटर (PMV) सिस्टम का हिस्सा है। अगर यह दिक्कत ठीक न की जाती, तो रियर-व्यू इमेज फ्रीज हो सकती थी या डिस्प्ले पर दिख ही नहीं पाती।
    फिलहाल भारत में Toyota Camry की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 47.48 लाख रुपये है।