Toyota की ये पॉपुलर गाड़ी 2027 में होगी बंद, प्रीमियम SUV सेगमेंट में बोलबाला, जानें क्यों हो रही है डिस्कंटीन्यू?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Toyota Innova भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर है। इसका सफर पहले Innova से शुरू हुआ, अब Innova Crysta और अब Innova Hycross तक पहुंच चुका है। पिछले करीब दो दशकों से यह कार न केवल फैलिमी यूजर्स बल्कि प्रीमियम टैक्सी सेगमेंट में भी पहली पसंद रही है। हाल के समय में Toyota Innova लाइनअप में दो मॉडल Innova Crysta और Innova Hycross को ऑफर किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक Crysta को 2025 तक बंद किया जाना था, अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी बिक्री मार्च 2027 तक जारी रहेगी। इसके बाद इसे भारत में आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर Innova Crysta को आखिरकार क्यों बंद किया जाएगा?