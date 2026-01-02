Toyota की ये पॉपुलर गाड़ी 2027 में होगी बंद, प्रीमियम SUV सेगमेंट में बोलबाला, जानें क्यों हो रही है डिस्कंटीन्यू?
Toyota Innova Crysta की बिक्री अब मार्च 2027 तक जारी रहेगी, जबकि पहले इसे 2025 में बंद करने की खबर थी। भारत में आने वाले सख्त CAFE 3 नियमों के कारण कं ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Toyota Innova भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर है। इसका सफर पहले Innova से शुरू हुआ, अब Innova Crysta और अब Innova Hycross तक पहुंच चुका है। पिछले करीब दो दशकों से यह कार न केवल फैलिमी यूजर्स बल्कि प्रीमियम टैक्सी सेगमेंट में भी पहली पसंद रही है। हाल के समय में Toyota Innova लाइनअप में दो मॉडल Innova Crysta और Innova Hycross को ऑफर किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक Crysta को 2025 तक बंद किया जाना था, अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी बिक्री मार्च 2027 तक जारी रहेगी। इसके बाद इसे भारत में आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर Innova Crysta को आखिरकार क्यों बंद किया जाएगा?
Toyota Innova Crysta क्यों बंद होगी?
- टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बंद होने के पीछे का कारण भारत में आने वाले CAFE 3 (कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ) Norms है। ये नियम पहले के मुताबिक ज्यादा सख्त है। इसका फोकस गाड़ियों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है।
- इनोवा क्रिस्टा एक लैडर-फ्रेम, डीजल MPV है। इस साइज और वजन के लिहाज से भारी मानी जाती है। ऐसे में इसके लिए नए CAFE 3 नियमों को पूरा करना Toyota के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि कंपनी भविष्य में इस मॉडल को आगे नहीं बढ़ाएगी।
Innova Hycross की बिक्री रहेगी जारी?
- टोयोटा इनोवा हाईक्रोस पेट्रोल और सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है। हाइब्रिड सिस्टम की वजह से इसमें सीमित इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का भी फायदा मिलता है, जिससे माइलेज बेहतर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम होता है।
- CAFE 3 norms के तहत ऐसी गाड़ियों को बेहतर सुपर क्रेडिट मिलते हैं, जिससे Toyota को अपने फ्लीट एवरेज को मैनेज करने में आसानी होती है। यही वजह है कि Hycross की बिक्री भारत में जारी रहेगी।
2027 तक जारी रहेगी Crysta की बिक्री
हालांकि Innova Hycross पहले ही लॉन्च हो चुकी है, इसके बावजूद Innova Crysta की मांग अब भी बनी हुई है। यह MPV अपने 2.4-लीटर टर्बो डीजल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसकी वजह से इसकी मांग बनी हुई है। इसी निरंतर मांग को देखते हुए Toyota ने Crysta की बिक्री को 2025 के बजाय मार्च 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके बाद कंपनी से किसी नई डीजल MPV की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि फोकस अब पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड वाहनों पर रहेगा।
