Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Toyota Urban Cruiser Hyryder में मिली गड़बड़ी की जानकारी, हजारों यूनिट्स के लिए जारी किया गया रिकॉल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    टोयोटा ने Urban Cruiser Hyryder की हजारों यूनिट्स को रिकॉल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन यूनिट्स के फ्यूल लेवल इंडिकेटर में खराबी पाई गई है, जिससे ईंधन की गलत जानकारी मिलने का खतरा है। यह रिकॉल सिर्फ पेट्रोल यूनिट्स के लिए है, जो दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच बनी हैं। कंपनी ग्राहकों को सूचित कर मुफ्त में ठीक करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता टोयोटा की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Toyota Urban Cruiser Hyryder को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद हजारों यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। निर्माता की ओर से कितनी यूनिट्स के लिए किस तरह की गड़बड़ी की जानकारी सामने आने के बाद रिकॉल जारी किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जारी हुआ रिकॉल

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा की ओर से मिड साइज एसयूवी हाइराइडर के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की हजारों यूनिट्स के लिए रिकॉल को गड़बड़ी मिलने के बाद जारी किया गया है।

    क्‍या मिली खराबी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। उनमें फ्यूल लेवल इंडीकेटर में खराबी की जानकारी सामने आई है। एसयूवी की सिर्फ पेट्रोल यूनिट्स के लिए यह रिकॉल जारी किया गया है क्‍योंकि इनमें इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर में एनालॉग फ्यूल गेज दिया जाता है। कई बार यह गेज ईंधन की सही जानकारी दिखाने में समस्‍या दे सकता है जिसके कारण टैंक में ईंधन खत्‍म होने पर भी कम ईंधन की चेतावनी लाइट नहीं जलती। जिससे ड्राइवर को कम ईंधन की जानकारी नहीं मिल पाएगी और सफर के बाद ईंधन खत्‍म होने और इंंजन बंद होने का खतरा बढ़ सकता है।

    कितनी यूनिट्स के लिए जारी हुआ रिकॉल

    निर्माता की ओर से करीब 10 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। इन यूनिट्स को दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच बनाया गया है।

    निर्माता दे रही जानकारी

    टोयोटा की ओर से उन सभी लोगों को इसकी जानकारी ई-मेल, फोन, मैसेज के जरिए दी जा रही है जिनके पास इस कार की यूनिट्स हैं। इसके बाद उनको नजदीकी सर्विस सेंटर में कार को ले जाना होगा और वहां प्रभावित यूनिट्स को चेक किया जाएगा और जिन यूनिट्स में खराबी मिलेगी उनको बिना कोई अतिरिक्‍त चार्ज लिए ठीक किया जाएगा।