Toyota Urban Cruiser Hyryder में मिली गड़बड़ी की जानकारी, हजारों यूनिट्स के लिए जारी किया गया रिकॉल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता टोयोटा की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Toyota Urban Cruiser Hyryder को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद हजारों यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। निर्माता की ओर से कितनी यूनिट्स के लिए किस तरह की गड़बड़ी की जानकारी सामने आने के बाद रिकॉल जारी किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जारी हुआ रिकॉल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा की ओर से मिड साइज एसयूवी हाइराइडर के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की हजारों यूनिट्स के लिए रिकॉल को गड़बड़ी मिलने के बाद जारी किया गया है।

क्‍या मिली खराबी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। उनमें फ्यूल लेवल इंडीकेटर में खराबी की जानकारी सामने आई है। एसयूवी की सिर्फ पेट्रोल यूनिट्स के लिए यह रिकॉल जारी किया गया है क्‍योंकि इनमें इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर में एनालॉग फ्यूल गेज दिया जाता है। कई बार यह गेज ईंधन की सही जानकारी दिखाने में समस्‍या दे सकता है जिसके कारण टैंक में ईंधन खत्‍म होने पर भी कम ईंधन की चेतावनी लाइट नहीं जलती। जिससे ड्राइवर को कम ईंधन की जानकारी नहीं मिल पाएगी और सफर के बाद ईंधन खत्‍म होने और इंंजन बंद होने का खतरा बढ़ सकता है।