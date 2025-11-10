ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में टोयोटा की ओर से वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर नई Toyota Hilux 2025 को पेश किया है। इस पिकअप ट्रक में किस तरह की खासियत दी गई हैं। क्‍या इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेश हुआ Toyota Hilux 2025 टोयोटा की ओर से पिकअप ट्रक के तौर पर हाइलक्‍स के 2025 वर्जन को ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया गया है। यह इसकी नौंवी जेनरेशन है जिसे थाईलैंड में पेश किया है। क्‍या है खासियत इस पिकअप ट्रक की खासियत यह है कि पहली बार इसे ICE की जगह इलेक्‍ट्रिक और प्‍लग इन हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश किया गया है। जिसे मजबूत बॉडी ऑन फ्रेम प्‍लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस ट्रक में बेहतरीन ऑफ रोड क्षमताओं के साथ ही मल्‍टी टेरेन सिस्‍टम भी दिया गया है। जो खुद सरफेस पर खुद से ब्रेक और टॉर्क कंट्रोल एडजस्‍ट करता है।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर निर्माता की ओर से इसमें 59.2 kWh की क्षूमता की बैटरी को दिया है। जिससे इसे 240 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। इसमें लगी मोटर से 268 न्‍यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क मिलता है। यह ट्रक अधिकतम 715 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है और इसमें 1600 किलोग्राम की टोइंग कैपेसिटी है।