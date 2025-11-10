Language
    टोयोटा ने वैश्विक स्तर पर नई Toyota Hilux 2025 का अनावरण किया है, जो कि नौवीं पीढ़ी का मॉडल है। यह पहली बार इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश किया गया है। इसमें 59.2 kWh की बैटरी है, जो 240 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई आधुनिक फीचर्स हैं। भारत में लॉन्च की घोषणा अभी बाकी है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में टोयोटा की ओर से वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर नई Toyota Hilux 2025 को पेश किया है। इस पिकअप ट्रक में किस तरह की खासियत दी गई हैं। क्‍या इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पेश हुआ Toyota Hilux 2025

    टोयोटा की ओर से पिकअप ट्रक के तौर पर हाइलक्‍स के 2025 वर्जन को ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया गया है। यह इसकी नौंवी जेनरेशन है जिसे थाईलैंड में पेश किया है। 

    क्‍या है खासियत

    इस पिकअप ट्रक की खासियत यह है कि पहली बार इसे ICE की जगह इलेक्‍ट्रिक और प्‍लग इन हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश किया गया है। जिसे मजबूत बॉडी ऑन फ्रेम प्‍लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस ट्रक में बेहतरीन ऑफ रोड क्षमताओं के साथ ही मल्‍टी टेरेन सिस्‍टम भी दिया गया है। जो खुद सरफेस पर खुद से ब्रेक और टॉर्क कंट्रोल एडजस्‍ट करता है।

    कितनी दमदार बैटरी और मोटर

    निर्माता की ओर से इसमें 59.2 kWh की क्षूमता की बैटरी को दिया है। जिससे इसे 240 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। इसमें लगी मोटर से 268 न्‍यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क मिलता है। यह ट्रक अधिकतम 715 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है और इसमें 1600 किलोग्राम की टोइंग कैपेसिटी है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इसके प्‍लग इन हाइब्रिड वर्जन में 48 वाेल्‍ट माइल्‍ड हाइब्रिड तकनीक को दिया है। जिसके साथ 2.8 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन दिया गया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    टोयोटा की ओर से हाइलक्‍स 2025 में 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ब्‍लाइंड स्‍पॉट मॉनिटर, ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्‍टम, वायरलेस चार्जर, डार्क इंटीरियर, एलईडी लाइट्स जैसे फीचर्स को दिया है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता ने अभी इसे सिर्फ पेश किया है। जिसके बाद दिसंबर 2025 से इसका प्रोडक्‍शन शुरू किया जाएगा। उसके बाद ही इसे कई देशों में लॉन्‍च किया जाएगा। भारत में लॉन्‍च को लेकर अभी निर्माता की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।