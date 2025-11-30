ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने कई कारों को पेश और लॉन्‍च किया जाता है। सोमवार से शुरू हो रहे दिसंबर महीने में भी कई कारों को पेश और लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। किस निर्माता की ओर से दिसंबर महीने में किस गाड़ी को कब लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Maruti E Vitara मारुति की ओर से देश में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से दो दिसंबर को अपनी पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से Maruti E Vitara को दो दिसंबर को लॉन्‍च किया जाएगा। मारुति की ओर से यह पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी होगी जिसे लॉन्‍च किया जाएगा। इसके पहले इस एसयूवी को जनवरी 2025 में हुए ऑटो एक्‍सपो के दौरान पेश किया जा चुका है।

Tata Safari टाटा मोटर्स की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में टाटा सफारी की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को फिलहाल डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। लेकिन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इस एसयूवी के पेट्रोल वर्जन को भी भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। इस एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है।

Tata Harrier टाटा की ओर से सफारी के साथ ही हैरियर को भी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को भी डीजल इंजन के साथ ही ऑफर किया जाता है। लेकिन इसे भी सफारी की तरह ही पेट्रोल इंजन के साथ भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। पेट्रोल इंजन के साथ हैरियर को भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक लॉन्‍च किया जा सकता है।