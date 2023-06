परफॉरमेंस बाइक सेगमेंट में मिलते हैं ये जबरदस्त ऑप्शन, नई मोटरसाइकिल खरीदने का है प्लान तो जरूर पढ़ें

अपने इस लेख में हम ऐसी ही 5 बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप निकट भविष्य में ऐसी ही एक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारा ये लेख आपके काम आ सकता है। अपनी इस लिस्ट में हमने पहले स्थान पर Royal Enfield 650 twins को रखा है। वहीं सूची में अगली सबसे लोकप्रिय बाइक Triumph Tiger 900 है।

Top 5 popular 500 plus cc bikes in India Royal Enfield to Harley Davidson

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश के अंदर एक ऐसा बड़ा तबका है जो परफॉरमेंस बाइक्स को पसंद करता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां देश भर में 500 सीसी से भी अधिक क्षमता वाली कारों को सेल करती है। अपने इस लेख में हम ऐसी ही 5 बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप निकट भविष्य में ऐसी ही एक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारा ये लेख आपके काम आ सकता है। Royal Enfield 650 twins अपनी इस लिस्ट में हमने पहले स्थान पर Royal Enfield 650 twins को रखा है। रॉयल एनफील्ड ने मई 2023 में रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर बाइक की कुल 970 यूनिट बेची थीं। इस बाइक में 649 सीसी, 2-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 47 एचपी की पावर और 52 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। परफारमेंस और रोड प्रेजेंस के हिसाब से ये बाइक आपके लिए बेहतर विकल्प साबित होने वाली है। Royal Enfield Super Meteor 650 सूची में अगली लोकप्रिय बाइक रॉयल एनफील्ड सुपर मीटिओर 650 है। रॉयल एनफील्ड ने मई 2023 में इसकी कुल 838 यूनिट सेल की हैं। ये क्रूजर बाइक 649 सीसी, 2-सिलेंडर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो 47 एचपी की पावर और 52 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करती है। अगर आप अच्छे रोड पर दौड़ाने के लिए एक क्रूजिंग बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। Kawasaki Versys 650 सूची में अगली बाइक Kawasaki Versys 650 है। Kawasaki India ने 2023 में अपनी इस बाइक की कुल 14 यूनिट सेल की थीं। आपको बता दें कि Kawasaki Versys 649 सीसी ट्विन-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित है जो 65 एचपी की शक्ति उत्पन्न करता है। अगर आप रॉयल एनफील्ड जगह किसी अन्य टू-व्हीलर कंपनी से 650 सीसी बाइक खरीदना चाहते हैं तो Kawasaki Versys 650 आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। Triumph Tiger 900 सूची में अगली सबसे लोकप्रिय बाइक Triumph Tiger 900 है। भारत में इसे सीमित ग्राहकों द्वारा ही खरीदा जाता है और ये बाइक 888 सीसी पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो 93 एचपी की शक्ति उत्पन्न करता है। अगर आप लीक से हटकर एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो देश में केवल चुनिंदा लोगों के पास ही है, तो आप Triumph Tiger 900 को चुन सकते हैं।

Edited By: Rammohan Mishra