Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अगले कुछ महीनों में लॉन्‍च होंगी ये बेहतरीन SUVs, लिस्‍ट में टाटा से लेकर स्‍कोडा तक हैं शामिल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। जिसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से भी नई एसयूवी को पेश और लॉन्‍च किया जाता है। अगले कुछ महीनों के दौरान देश में किस निर्माता की ओर से किस एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अगले कुछ महीनों में लॉन्‍च होंगी ये SUVs

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में अन्‍य किसी भी सेगमेंट के मुकाबले एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। जिसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से अलग अलग सेगमेंट में कई वाहनों को पेश किया जाता है। अगले कुछ महीनों के दौरान किस निर्माता की ओर से किस एसयूवी को लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai Venue होगी लॉन्‍च

    हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई वेन्‍यू की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की नई जेनरेशन को भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर चार नंवबर को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। इस एसयूवी की नई जेनरेशन की जानकारी हाल में ही निर्माता की ओर से सार्वजनिक कर दी गई है। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स के साथ इसे लॉन्‍च किया जाएगा।

    Tata Sierra होगी लॉन्‍च

    टाटा मोटर्स की ओर से भी देश में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर महीने में ही टाटा सिएरा को लॉन्‍च किया जा सकता है। हांलाकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि नवंबर के आखिर में इस एसयूवी को भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। इसके पहले प्रोडक्‍शन के नजदीक वाले वेरिएंट को ऑटो एक्‍सपो 2025 में भी शोकेस किया जा चुका है।

    Renault Duster होगी लॉन्‍च

    रेनो की ओर से भी डस्‍टर की नई जेनरेशन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी इसके लॉन्‍च की तारीख की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। कई देशों में इसे रेनो की जगह Dacia Duster नाम से ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को हाइब्रिड इंजन के साथ भी ऑफर किया जा सकता है।

    Nissan Tekton होगी लॉन्‍च

    निसान की ओर से भी कुछ समय पहले टेक्‍टॉन एसयूवी की पहली झलक को दिखाया जा चुका है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को भी अगले साल के शुरू तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हालांकि अभी इसके लॉन्‍च की सही तारीख की जानकारी का इंतजार है। लेकिन इसे भी रेनो डस्‍टर के प्‍लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। लेकिन उम्‍मीद है कि दोनों एसयूवी में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे।

    Skoda Kushaq का भी आएगा फेसलिफ्ट

    रिपोर्ट्स के मुताबिक स्‍कोडा की ओर से भी कुशाक एसयूवी के फेसिलफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इसे भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। जिससे यह जानकारी मिली है कि इसके फ्रंट और रियर में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन साइड प्रोफाइल मौजूदा वर्जन की तरह ही होगी।