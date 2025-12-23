Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    November में इन Sedan Cars की रही सबसे ज्‍यादा मांग, Top-5 लिस्‍ट में शामिल हुईं ये कारें

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    Top-5 Sedan Cars: देश में कई निर्माताओं की ओर से सेडान सेगमेंट में भी कारों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक November महीने के दौरान क ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में वाहन निर्माताओं की ओर से हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। इनमें Sedan Cars को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किन सेडान कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद (Top selling sedan Cars in India) किया गया। किस निर्माता की किस गाड़ी को Top-5 में शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Dzire बनी सबसे ज्‍यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी

    देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर Maruti Dzire को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को बीते महीने 21082 लोगों ने खरीदा। जबकि पिछले साल इसी अवधि में इस कार की 11779 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

    दूसरे नंबर पर रही Hyundai Aura

    डिजायर के मुकाबले में हुंडई की ओर से ऑरा को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इसकी 5731 यूनिट्स की बिक्री हुई है। हालांकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इस कार की 4248 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

    तीसरे नंबर पर रही Honda Amaze

    होंडा की ओर से अमेज की नई जेनरेशन को ऑफर किया जाता है। November 2025 में इस कार की 2763 यूनिट्स की बिक्री हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी अवधि के दौरान इस कार की 2628 यूनिट्स को खरीदा गया था।

    अगले नंबर पर रही Volkswagen Virtus

    Top-3 में Compact Sedan Cars के बाद अगले नंबर पर Mid Size Sedan कार के तौर पर ऑफर की जाने वाली फॉक्‍सवैगन वर्टुस रही। इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 2225 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि इसके पहले पिछले साल यह संख्‍या 1457 यूनिट्स थी।

    Top-5 में शामिल हुई Skoda Slavia

    बिक्री के मामले में Top-5 Sedan Cars लिस्‍ट में Skoda Slavia को भी शामिल किया गया है। इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 1120 यूनिट्स की बिक्री हुई है। बीते साल इसी अवधि में इसकी 1131 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई थी।