ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में वाहन निर्माताओं की ओर से हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। इनमें Sedan Cars को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किन सेडान कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद (Top selling sedan Cars in India) किया गया। किस निर्माता की किस गाड़ी को Top-5 में शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Dzire बनी सबसे ज्‍यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर Maruti Dzire को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को बीते महीने 21082 लोगों ने खरीदा। जबकि पिछले साल इसी अवधि में इस कार की 11779 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

दूसरे नंबर पर रही Hyundai Aura डिजायर के मुकाबले में हुंडई की ओर से ऑरा को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इसकी 5731 यूनिट्स की बिक्री हुई है। हालांकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इस कार की 4248 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

तीसरे नंबर पर रही Honda Amaze होंडा की ओर से अमेज की नई जेनरेशन को ऑफर किया जाता है। November 2025 में इस कार की 2763 यूनिट्स की बिक्री हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी अवधि के दौरान इस कार की 2628 यूनिट्स को खरीदा गया था।

अगले नंबर पर रही Volkswagen Virtus Top-3 में Compact Sedan Cars के बाद अगले नंबर पर Mid Size Sedan कार के तौर पर ऑफर की जाने वाली फॉक्‍सवैगन वर्टुस रही। इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 2225 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि इसके पहले पिछले साल यह संख्‍या 1457 यूनिट्स थी।