August 2025 Sales भारतीय बाजार में हर महीने लाखों की संख्‍या में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्‍त महीने के दौरान किस निर्माता के किस स्‍कूटर और मोटरसाइकिल की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। आंकड़ों के मुताबिक बिक्री में Top-5 लिस्‍ट में कौन कौन से उत्‍पादों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में हर महीने लाखों की संख्‍या में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक August 2025 के दौरान किस निर्माता के किस दो पहिया वाहन की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। Top-5 में किस निर्माता के किस दो पहिया वाहन को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पहले पायदान पर रही Hero Splendor हीरो मोटोकॉर्प की ओर से Hero Splendor को भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस मोटरसाइकिल की सबसे ज्‍यादा बिक्री हुई है। बीते महीने इसकी 3.11 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिक्री में करीब तीन फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

दूसरे नंबर पर रहा Honda Activa होंडा की ओर से भारतीय बाजार में स्‍कूटर सेगमेंट में Honda Activa की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर किए जाने वाले इस स्‍कूटर की बीते महीने के दौरान देशभर में 2.44 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है।

तीसरे नंबर पर आई Honda Shine होंडा की ओर से ऑफर की जाने वाली एंट्री लेवल मोटरसाइकिल Honda Shine को Top-5 लिस्‍ट में तीसरा पायदान मिला है। बीते महीने के दौरान इस मोटरसाइकिल की देशभर में करीब 1.64 लाख यूनिट्स की बिक्री की गई है। जबकि इसके पहले August 2024 में यह संख्‍या 1.75 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की थी।

अगले नंबर पर रहा TVS Jupitor टीवीएस की ओर से भी कई सेगमेंट में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से ऑफर किए जाने वाले स्‍कूटर जुपिटर की 1.42 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है। इसके पहले August 2024 में यह संख्‍या 89 हजार से ज्‍यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 59 फीसदी से ज्‍यादा की बढ़त दर्ज की गई है।

Top-5 में शामिल हुई Bajaj Pulsar बजाज की ओर से भी कई सेगमेंट में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने के दौरान निर्माता की ओर से बजाज पल्‍सर की 1.09 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है। इसके पहले August 2024 में यह संख्‍या 67 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की थी।