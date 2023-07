भारी बारिश में लॉन्ग ट्रिप का कर रहे हैं प्लान? तो निकलने से पहले गाड़ी में करवा लें ये जरूरी काम

जब भी आप अपने परिवार के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये बेहद जरूरी है कि कम से कम आपकी कार में दो लोग ड्राइविंग जानते हों। क्योंकि कई बार सफर के दौरान वाहन चालक की तबियत खराब हो सकती है। या कभी-कभी हाइवे पर किसी आंदोलन या एक्सीडेंट या अन्य किसी कारण से भारी ट्रैफिक मिल सकता है। (जागरण फोटो)

Tips To Maintain Your Car During Long drive

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर इस मानसून सीजन में आप अपने परिवार के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिएष लॉन्ग ट्रिप पर जाने से पहले अपनी गाड़ी में वो कौन सी चीजों को चेक और मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। बैटरी और टायर प्रेशर भारी बरसात में आप अगर मानसून का लुफ्त उठाने के लिए लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी बैटरी को चेक कर लें, ताकि बीच रास्ते में अगर किसी कारण वश आपकी गाड़ी बंद होती है तो सेल्फ स्टार्ट करने में कोई दिक्कत न आए। इसके अलावा, निकलने पहले गाड़ी का टायर प्रेशर जरूर चेक करवा लें। ईंधन का रखें खास ख्याल यदि आप की कार में अगर ईंधन कम हुआ या न हुआ तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। क्योंकि तब न आप एसी चला सकते हैं और न ही रेंगते हुए ट्रैफिक में कार को स्टार्ट ही रख सकते हैं। जिस वजह से आपका सफर मुसीबत भरा हो सकता है। लॉन्ग ड्राइव में जाते समय रखें दो ड्राइवर जब भी आप अपने परिवार के साथ लांग ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये बेहद जरूरी है कि कम से कम आपकी कार में दो लोग ड्राइविंग जानते हों। क्योंकि कई बार सफर के दौरान वाहन चालक की तबियत खराब हो सकती है। या कभी-कभी हाइवे पर किसी आंदोलन या एक्सीडेंट या अन्य किसी कारण से भारी ट्रैफिक मिल सकता है यहां तक कि ऐसा भी देखा जाता है कि कभी तो लोगों को पूरी रात जाम में ही बितानी पड़ जाती है। ऐसे में हमेशा सफर के दौरान अगर दो लोग ड्राइविंग जानते होंगे तो वो अच्छा होता है। कार की सीटिंग कैपेसिटी का रखें ध्यान लॉन्ग ट्रिप पर जाते समय कार की सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से ही आपको लोगों को कार में बैठाना चाहिये। बल्कि यदि आप की 5 सीटर कार है और लंबे सफर के दौरान चार लोग जाएं तो ज्यादा आरामदायक सफर रहेगा और 7 सीटर कार है तो 6 या 5 लोग जाएंगे तो सफर बेहद कंफर्टेबली बीतेगा। दरअसल, कार की कैपेसिटी से ज्यादा लोग उसमें बैठाने से एक तो उसके इंजन पर ज्यादा भार पड़ता है जिससे माइलेज में कमी आ सकती है।

