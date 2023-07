Bike To Launch In July: इस महीने लॉन्च होने वाली हैं ये प्रीमियम बाइक्स, Harley Davidson का नाम भी शामिल

इस महीने दो प्रीमियम बाइक की इंडियन मार्केट में एंट्री होने वाली है ऐसे में अगर इस महीने आप कोई बाइक खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वह सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं क्योंकि जुलाई के महीने में दो बिल्कुल नई बाइक लांच होने के लिए तैयार है जिसका जिक्र हम इस खबर के माध्यम से करने जा रहे हैं। (जागरण फोटो)

जुलाई में लॉन्च होने वाली मोटरसाइकिलों की सूची

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जुलाई के महीने में कई दमदार मोटरसाइकिल लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसमें से एक प्रीमियम ब्रांड की सबसे किफायती मोटरसाइकिल का भी नाम शामिल है। अगर आप भी नई मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काफी काम में आने वाला है। HERO-HARLEY X440 3 जुलाई को HARLEY X440 मोटरसाइकिल लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जून के महीने में इसकी लॉन्च होने का अफवाह भी फैली थी, लेकिन अब तय है कि ये 3 तारीख को आने वाली है। Harley-Davidson और Hero Motocorp एक साथ मिलकर इस बाइक डेवलप किया जा रहा है। 25000 रुपये में बुकिंग शुरू Harley-Davidson X440 मोटरसाइकिल के लॉन्च से पहले कंपनी ने भारत में अपने इस मॉडल के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। आप इसे 25,000 रुपये की टोकन मनी देकर बुक करा सकते हैं। BAJAJ-TRIUMPH BIKE Bajaj Auto और Triumph Motorcycles मिलकर एक प्रीमियम बाइक पर काम कर रही है। दोनों कंपनी इतने समय के बाद आखिरकार अपनी साझेदारी की पहली मोटरसाइकिल 5 जुलाई को भारत में लॉन्च करने जा रही हैं। इस आगामी पेशकश को ट्रायम्फ के रूप में बैज किया जाएगा और भारत में बजाज द्वारा बनाया जाएगा। BAJAJ-TRIUMPH बाइक का इंजन कितना दमदार? पहली बजाज-ट्रायम्फ मोटरसाइकिल से 350-400 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन से पॉवर लेने की उम्मीद है। इसमें USD फ्रंट फोर्क्स, रियर में एक मोनोशॉक, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS मिलने की भी उम्मीद है। प्रोडक्शन और सर्विस की किसकी जिम्मेदारी? जानकारी के मुताबिक Harley-Davidson X440 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन, बिक्री और सर्विस हीरो मोटोकॉर्प द्वारा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक BAJAJ-TRIUMPH मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन, बिक्री और सर्विस बजाज द्वारा की जाएगी।

Edited By: Atul Yadav