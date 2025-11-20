ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माता Tesla की ओर से भी Model Y की बिक्री की जाती है। हाल में ही इस इलेक्‍ट्रिक गाड़ी का Euro NCAP की ओर से क्रैश टेस्‍ट किया गया है। क्रैश टेस्‍ट के बाद इसे कितने अंक मिले हैं। बच्‍चों और व्‍यस्‍कों के लिए यह गाड़ी कितनी सुरक्षित है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Tesla Model Y का हुआ क्रैश टेस्‍ट टेस्‍ला की ओर से ऑफर की जाने वाली मॉडल वाई का हाल में ही क्रैश टेस्‍ट किया गया है। Euro NCAP की ओर से इस गाड़ी का कुछ समय पहले ही टेस्‍ट किया गया है। जिसमें इसे पूरे पांच अंक मिले हैं। जिसे इसके लेफ्ट और राइट हैंड दोनों ही तरह के वर्जन में माना जाएगा।

कितने मिले अंक यूरो एनसीएपी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को व्‍यस्‍कों की सुरक्षा में 91 फीसदी अंक मिले हैं। बच्‍चों की सुरक्षा के लिए इसे 93 फीसदी अंक मिले हैं। सड़क पर चलने वालों के लिए 86 फीसदी और सेफ्टी असिस्‍ट के लिए इसे 92 फीसदी अंक दिए गए हैं।

व्‍यस्‍कों के लिए कितनी सुरक्षित टेस्‍ला मॉडल वाई व्‍यस्‍कों की सुरक्षा के लिए काफी बेहतरीन एसयूवी है। इसे फ्रंटल इम्‍पैक्‍ट में 16 में से 14.2, लेटरल इम्‍पैक्‍ट में 16 में से 15.3 और रियर इम्‍पैक्‍ट में चार में से पूरे चार अंक हासिल हुए हैं।

बच्‍चों के लिए कितनी सुरक्षित व्‍यस्‍कों के साथ ही बच्‍चों के लिए भी यह इलेक्‍ट्रिक एसयूवी काफी सुरक्षित है। बच्‍चों के लिए किए गए फ्रंटल इम्‍पैक्‍ट में पूरे 16 और लेटरल इम्‍पैक्‍ट टेस्‍ट में पूरे आठ अंंक मिले हैं। कैसे हैं फीचर्स Tesla Model Y में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है। इसमें 15.4 इंच टचस्‍क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटिड सीट्स, एंबिएंट लाइट्स, रियर व्‍हील ड्राइव, नौ स्‍पीकर, एईबी, ब्‍लाइंड स्‍पॉट कॉलिजन वार्निंग, टिंटेड ग्‍लास रूफ जैसे कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है।

कितनी है रेंज Tesla Model Y को निर्माता की ओर से कम और लॉन्‍ग रेंज बैटरी के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है। इस कार को सिंगल चार्ज के बाद 500 और 622 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।