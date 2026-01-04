Language
    2025 में Elon Musk की Tesla ने भारत में गाड़े झंडे या मिली निराशा, भारत में कितनी यूनिट्स की हुई बिक्री

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:00 PM (IST)

    Elon Musk की Tesla ने भारत में 2025 में ही अपने सफर को शुरू किया है। निर्माता की ओर से भारत में सिर्फ एक ही मॉडल Tesla Model Y को ऑफर किया जा रहा है। ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत सहित दुनियाभर में हर साल लाखों की संख्‍या में कारों की बिक्री की जाती है। भारत में भी 2025 के दौरान सभी निर्माताओं की ओर से बड़ी संख्‍या में कारों की बिक्री की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Elon Musk की Tesla के लिए बीता साल कैसा रहा है। निर्माता की ओर से देशभर में कितनी यूनिट्स की बिक्री की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tesla के लिए कैसा रहा 2025

    भारत में 2025 में ही अपनी कार को लॉन्‍च करने वाली Elon Musk की Tesla ने बीते साल देशभर में 225 यूनिट्स की ही बिक्री की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिक्री भारत में अपनी कार को लॉन्‍च करने के बाद से दिसंबर तक की गई है।

    जुलाई में लॉन्‍च हुई थी पहली गाड़ी

    टेस्‍ला की ओर से भारतीय बाजार में जुलाई 2025 में अपने सफर को शुरू किया गया था। जहां पर निर्माता ने अपनी पहली गाड़ी Tesla Model Y को लॉन्‍च किया था।

    कर रही है विस्‍तार

    निर्माता की ओर से भारत में सबसे पहले मुंबई में अपने शोरूम को शुरू किया गया था। जिसके बाद टेस्‍ला की ओर से दिल्‍ली में दूसरे शोरूम को शुरू किया गया था। इसके कुछ समय बाद निर्माता ने All In One सेंटर की शुरूआत गुरुग्राम में की है। इस तरह से निर्माता की ओर से लगातार भारत में अपना विस्‍तार किया जा रहा है। जिससे यह उम्‍मीद की जा रही है कि इस साल 2026 में बिक्री की संख्‍या में बढ़ोतरी हो सकती है। 

    क्‍या है खासियत

    टेस्‍ला की इकलौती इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली मॉडल वाई में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी में 15.4 इंच टचस्‍क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटिड सीट्स, एंबिएंट लाइट्स, रियर व्‍हील ड्राइव, नौ स्‍पीकर, एईबी, ब्‍लाइंड स्‍पॉट कॉलिजन वार्निंग, टिंटेड ग्‍लास रूफ जैसे कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है।

    कितनी है रेंज

    Tesla Model Y को निर्माता की ओर से कम और लॉन्‍ग रेंज बैटरी के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है। इस कार को सिंगल चार्ज के बाद 500 और 622 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

    कितनी है कीमत

    टेस्‍ला की मॉडल वाई की एक्‍स शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट के तौर पर ऑफर किए जाने वाले लॉन्‍ग रेंज वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये है।