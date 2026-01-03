Tesla का EV बाजार के बाद अब फूड इंडस्ट्री में दिखाया जलवा, जुलाई 2025 से अब तक बेच डाले 80,000 बर्गर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग को अक्सर लोग एक बोरिंग इंतजार मानते हैं। Tesla ने इस सोच को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के हॉलीवुड में खुले पहले Tesla Diner ने जुलाई 2025 से अब तक 80,000 से ज्यादा बर्गर बेच दिए हैं, जिससे करीब $1.08 मिलियन (लगभग 9 करोड़ रुपये) का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। यह जानकारी Tesla के 2025 के ईयर-एंड रिकैप में सामने आई है। यह सिर्फ बर्गर बिक्री की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच की जीत है जिसमें Tesla ने Supercharger को सिर्फ चार्जिंग पॉइंट नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन बनाने का सपना देखा था।

चार्जिंग के दौरान बर्गर और मूवी Tesla का यह पहला डाइनर लॉस एंजिल्स के सांता मोनिका बुलेवार्ड पर स्थित है। यहां कुल 80 V4 Supercharger स्टॉल हैं, जिनके साथ एक रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक डाइनर और ड्राइव-इन मूवी स्क्रीन भी मौजूद हैं। जब आपकी Tesla कार चार्ज हो रही है और तब आप उसी दौरान स्मैश बर्गर खा सकते हैं, मिल्कशेक पी सकते हैं या फिर बड़ी LED स्क्रीन पर मूवी देख सकते हैं। कितनी होती है बिक्री? Tesla Diner में औसतन हर दिन करीब 440 बर्गर बिक रहे हैं, जिनकी कीमत करीब 13.50 डॉलर प्रति बर्गर (करीब 1,215 रुपये) है। दिलचस्प बात यह है कि ओपनिंग के पहले ही 6 घंटों में 47,000 डॉलर की बिक्री हो गई थी, जो पास के एक McDonald’s की पूरी दिन की कमाई से करीब 30 फीसद ज्यादा थी।

Elon Musk का वादा और अब उसकी पुष्टि Elon Musk पहले ही कह चुके हैं कि अगर यह कॉन्सेप्ट सफल रहा, तो ऐसे डाइनर दुनिया के बड़े शहरों और लंबी दूरी वाले Supercharger रूट्स पर बनाए जाएंगे। अब 80,000 बर्गर की बिक्री यह साबित करती है कि यह आइडिया सिर्फ आकर्षक नहीं, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी मजबूत है। Tesla यहां आपके चार्जिंग टाइम को ही मॉनेटाइज कर रही है।