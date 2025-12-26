Tata Sumo का मॉडर्न कॉन्सेप्ट डिजाइन वायरल, क्या फिर से वापसी के लिए हो रही तैयार?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आप कारों या मोटरसाइकिल के दिवाने हैं, तो आपने Tata Sumo का नाम जरूर सुना होगा। वहीं, अगर आपने इसे कभी देखा है, तो इसका डिजाइन और लुक भी जरूर याद होगा। इसका डिजाइन बॉक्सी, मजबूत और बेहद प्रैक्टिकल था। इसे उंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और रफ-रोड क्षमता के साथ बनाया गया था। इसके प्रोडक्शन को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। हाल ही में X (पहले ट्विटर) पर @geekedout__ नाम के यूजर ने टाटा सूमो के एक मॉडर्न अवतार की कल्पना करते हुए कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। यह तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही है।