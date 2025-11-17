Language
    Tata Sierra के लिए शुरू हुई बुकिंग, 25 November को हो रही है लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:03 PM (IST)

    टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही Tata Sierra को लॉन्‍च किया जाएगा। लॉन्‍च के पहले ही इस एसययूवी के लिए बुकिंग को शुरू किया गया है। किस तरह से इसकी बुकिंग हो रही है। एसयूवी को कब लॉन्‍च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। टाटा मोटर्स भी कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की नई एसयूवी के लिए क्‍या बुकिंग को शुरू किया गया है? भारत में इसे कब लॉन्‍च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    शुरू हुई बुकिंग

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स की ओर से जल्‍द लॉन्‍च होने वाली एसयूवी Tata Sierra के लिए बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर इसकी बुकिंग को शुरू नहीं किया गया है बल्कि कुछ डीलर्स इस एसयूवी के लिए अनौपचारिक तौर पर बुकिंग ले रहे हैं।

    कितने रुपये में हो रही बुकिंग

    रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चुनिंदा डीलरशिप पर ही इस एसयूवी के लिए अनौपचारिक तौर पर बुकिंग को लिया जा रहा है। इसके लिए 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक लिए जा रहे हैं।

    कब होगी लॉन्‍च

    टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर 25 नवंबर को लॉन्‍च किया जाएगा। तभी इसकी कीमत की जानकारी भी दी जाएगी। इसे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा।

    मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

    टाटा की ओर से अपनी सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कनेक्टेड LED टेललैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स, पैनोरामिक ग्लास रूफ और ब्लैक ORVMs, Level-2 ADAS, ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स के साथ ऑफर किया जा सकता है।

    कितना दमदार इंजन

    टाटा मोटर्स की ओर से सिएरा में नए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को दिया जा सकता है। जिससे इसे करीब 170 पीएस की पावर और 280 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्‍प भी दिया जाएगा।

    किनसे होगा मुकाबला

    टाटा की ओर से लॉन्‍च की जाने वाली सिएरा को बाजार में पांच सीटों के विकल्‍प के साथ ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos, Tata Harrier जैसी एसयूवी के साथ होगा।