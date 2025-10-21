Language
    Tata Sierra लॉन्‍च से पहले फिर दिखाई दी, अब क्‍या मिल रही जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही Tata Sierra को लॉन्‍च किया जाएगा। इसके पहले इसे फिर देखा गया है। अब इसकी क्‍या जानकारी सामने आई है। कब तक निर्माता इस एसयूवी को लॉन्‍च कर सकती है। आइए जानते हैं।

    Tata Sierra को जल्‍द किया जाएगा लॉन्‍च। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। कई प्रमुख निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स भी जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च कर सकती है। इसके पहले इस एसयूवी को कहां पर दिखाया गया है। किस तरह के फीचर्स इसमें मिल सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    जल्‍द लॉन्‍च होगी Tata Sierra

    टाटा मोटर्स की ओर से जल्‍द ही टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्‍च से पहले इसके फाइनल प्रोडक्‍शन वर्जन को देखा गया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी को ट्रेलर पर देखा गया है। जिसे पूरी तरह से ढंका गया था। हालांकि इसके व्‍हील्‍स और रंग की जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक एसयूवी पीले रंग की है और इसमें ड्यूल टोन अलॉय व्‍हील्‍स, ग्‍लॉस ब्‍लैक क्‍लैडिंग, ब्रश्‍ड एल्‍यूमिनियम स्क्डि प्‍लेट्स, रियर बंपर रिफ्लेक्‍टर जैसे फीचर्स की जानकारी मिल पाई है।

    कैसे होंगे फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इसमें ट्रिपल स्‍कीन सिस्‍टम को दिया जा सकता है। जिसमें एक स्‍क्रीन इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, दूसरी स्‍क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्‍टम और तीसरी स्‍क्रीन को पैसेंजर इंफोटेनमेंट के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्‍प्‍ले, जेबीएस ऑडियो सिस्‍टम, वेंटिलेटिड सीट्स, 540 डिग्री सराउंड कैमरा व्‍यू, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, वायरलैस फोन चार्जर, Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्‍ट, ईएससी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, टीपीएमएस जैसे कई फीचर्स दिए जा सकते हैं।

    मिलेंगे कई विकल्‍प

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई इंजन विकल्‍प के साथ ऑफर किया जाएगा। इसे पेट्रोल, डीजल के साथ ही ईवी के तौर पर भी लाया जाएगा।

    पहले दिखाई थी एसयूवी

    टाटा मोटर्स की ओर से पहले भी इस एसयूवी के कॉन्‍सेप्‍ट वर्जन को शोकेस किया जा चुका है। निर्माता की ओर से जनवरी 2025 में हुए ऑटो एक्‍सपो के दौरान इस एसयूवी के एक वर्जन को दिखाया गया था।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इसे नवंबर के आखिर तक भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर लॉन्‍च किया जा सकता है।