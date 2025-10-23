ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च करने वाली है। लेकिन इसके पहले इसकी टेस्‍टिंग की जा रही है। इसी दौरान इसे देखा गया है। अब क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जल्‍द लॉन्‍च होगी Tata Sierra टाटा मोटर्स की ओर से जल्‍द ही टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्‍च से पहले इसके फाइनल प्रोडक्‍शन वर्जन को देखा गया है। क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में देखी गई यूनिट पूरी तरह से ढंकी हुई थी और महाराष्‍ट्र में इसकी टेस्‍टिंग की जा रही है। इस दौरान इसे फोर्ड एंडेवर और नेक्‍सन जैसी एसयूवी के साथ देखा गया है। देखने पर यह फोर्ड एंडेवर से छोटी और नेक्‍सन के मुकाबले काफी बड़े साइज में लगती है। उम्‍मीद है कि इसे पांच मीटर के आस-पास की लंबाई के साथ ऑफर किया जा सकता है।

कैसे होंगे फीचर्स निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इसमें ट्रिपल स्‍कीन सिस्‍टम को दिया जा सकता है। जिसमें एक स्‍क्रीन इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, दूसरी स्‍क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्‍टम और तीसरी स्‍क्रीन को पैसेंजर इंफोटेनमेंट के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्‍प्‍ले, जेबीएस ऑडियो सिस्‍टम, वेंटिलेटिड सीट्स, 540 डिग्री सराउंड कैमरा व्‍यू, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, वायरलैस फोन चार्जर, Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्‍ट, ईएससी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, टीपीएमएस जैसे कई फीचर्स दिए जा सकते हैं।

मिलेंगे कई विकल्‍प निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई इंजन विकल्‍प के साथ ऑफर किया जाएगा। इसे पेट्रोल, डीजल के साथ ही ईवी के तौर पर भी लाया जाएगा। पहले दिखाई थी एसयूवी टाटा मोटर्स की ओर से पहले भी इस एसयूवी के कॉन्‍सेप्‍ट वर्जन को शोकेस किया जा चुका है। निर्माता की ओर से जनवरी 2025 में हुए ऑटो एक्‍सपो के दौरान इस एसयूवी के एक वर्जन को दिखाया गया था।