Tata Sierra का लॉन्च नजदीक, लगातार हो रही टेस्टिंग के दौरान फिर दिखाई दी एसयूवी
देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्द ही Tata Sierra एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च से पहले इसे हाल में ही देखा गया है। एसयूवी की क्या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्द ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च से पहले इसकी लगातार टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इसे बार बार देखा जा रहा है। अब एसयूवी की क्या नई जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
जल्द लॉन्च होगी Tata Sierra
टाटा मोटर्स की ओर से जल्द ही टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च से पहले इसके फाइनल प्रोडक्शन वर्जन को टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर से देखा गया है।
क्या मिली जानकारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से एसयूवी को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान एसयूवी पर एमिशन नॉर्म्स के लिए कुछ टेस्ट किए जा रहे हैंं। इसलिए इस पर बूट लिड के नीचे कुछ पाइप लगे देखे गए हैं। जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि यह इसका डीजल इंजन वाला वेरिएंट हो सकता है।
कैसे होंगे फीचर्स
निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इसमें ट्रिपल स्कीन सिस्टम को दिया जा सकता है। जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और तीसरी स्क्रीन को पैसेंजर इंफोटेनमेंट के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले, जेबीएस ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटिड सीट्स, 540 डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, वायरलैस फोन चार्जर, Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, ईएससी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, टीपीएमएस जैसे कई फीचर्स दिए जा सकते हैं।
मिलेंगे कई विकल्प
निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई इंजन विकल्प के साथ ऑफर किया जाएगा। इसे पेट्रोल, डीजल के साथ ही ईवी वर्जन में भी लॉन्च किया जाएगा।
पहले दिखाई थी एसयूवी
टाटा मोटर्स की ओर से पहले भी इस एसयूवी के कॉन्सेप्ट वर्जन को शोकेस किया जा चुका है। निर्माता की ओर से जनवरी 2025 में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान इस एसयूवी को दिखाया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।