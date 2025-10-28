Tata Sierra का इंतजार जल्द होगा खत्म, आ गई लॉन्च की तारीख, कैसे होंगे फीचर्स और कितनी हो सकती है कीमत
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्द ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को देश में कब तक लॉन्च किया जा सकता है। इस एसयूवी को लेकर और क्या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
जल्द लॉन्च होगी Tata Sierra
टाटा मोटर्स की ओर से जल्द ही टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी को भारत में 25 नवंबर को औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इसके लॉन्च की तारीख की जानकारी को सार्वजनिक करने का इंतजार है।
क्या होगी खासियत
जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स की ओर से एसयूवी को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों ही तकनीकों के साथ भारत में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि पहले इसके ICE वेरिएंट्स को लॉन्च किया जाएगा और कुछ समय के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में ऑफर किया जाएगा।
कैसे होंगे फीचर्स
टाटा की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इसमें ट्रिपल स्क्रीन को दिया जा सकता है। जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और तीसरी स्क्रीन को पैसेंजर इंफोटेनमेंट के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले, जेबीएस ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटिड सीट्स, 540 डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, वायरलैस फोन चार्जर, Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, ईएससी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, टीपीएमएस जैसे कई फीचर्स दिए जा सकते हैं।
पहले दिखाई थी एसयूवी
टाटा मोटर्स की ओर से पहले भी इस एसयूवी के कॉन्सेप्ट वर्जन को शोकेस किया जा चुका है। निर्माता की ओर से जनवरी 2025 में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान इस एसयूवी को दिखाया गया था।
