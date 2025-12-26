2026 के शुरुआत में Tata Sierra EV हो सकती है लॉन्च, 500km रेंज, ट्रिपल-स्क्रीन समेत मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया है कि साल 2026 में तीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेगी। इसमें Tata Sierra EV भी शामिल है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में पेट्रोल-डीजल वाले से ज्यादा बेहतरीन और शानदार फीचर्स दिए जा सकते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक में कौन-कौन से खास फीचर्स दिए जा सकते हैं?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसा होगा डिजाइन? Tata Sierra EV का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल-डीजल वर्जन से मिलता-जुलता होगा। इसमें कुछ EV-स्पेसिफिक एलिमेंट्स को दिया जा सकता है। इसके फ्रंट में क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल, फुल-विड्थ LED DRL स्ट्रिप, स्प्लिट हेडलैम्प्स और स्किड प्लेट SUV को मजबूत और मॉडर्न लुक दिया जाएगा।

साइड प्रोफाइल में उभरी हुई शोल्डर लाइन्स, स्क्वायर व्हील आर्च, फ्लश डोर हैंडल्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स होंगे। इसके पीछे की तरफ कनेक्टेड LED लाइट बार, बॉक्सी टेलगेट और हल्की-सी EV बैजिंग दी जा सकती है।