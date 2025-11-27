ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। टाटा की ओर से इस एसयूवी को भविष्‍य में किस तरह की खासियत के साथ ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

टाटा ने लॉन्‍च की सिएरा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स की ओर से सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर 25 नवंबर को लॉन्‍च किया गया है।

मिले इंजन के कई विकल्‍प निर्माता की ओर से इस एसयूवी को अभी सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्‍पों के साथ लॉन्‍च किया गया है। जिसमें पेट्रोल के दो और डीजल के एक इंजन का विकल्‍प शामिल है। जल्‍द मिलेगी ऑफ रोडिंग क्षमता टाटा की ओर से जानकारी दी गई है कि टाटा सिएरा को भारत में जल्‍द ही ऑफ रोडिंग क्षमता के साथ भी ऑफर किया जा सकता है। जिससे यह एसयूवी किसी भी तरह की सड़क पर चलाई जा सकेगी।

आएगा EV वर्जन निर्माता ने यह भी जानकारी दी है कि इस एसयूवी को सिर्फ ICE तकनीक के साथ ही ऑफर नहीं किया जाएगा बल्कि इस एसयूवी को EV वर्जन में भी ऑफर किया जाएगा। कितनी होगी रेंज टाटा की ओर से अभी रेंज और फीचर्स के साथ ही कीमत पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस एसयूवी को रियर व्हील और ऑल व्हील ड्राइव के साथ लॉन्‍च किया जा सकता है। टाटा सिएरा EV में 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक के विकल्प को भी दिया जा सकता है। साथ ही सिंगल चार्ज में इस एसयूवी को 500 किलोमीटर तक की रेंज दी जा सकती है।