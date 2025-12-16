Language
    Tata Sierra के लिए शुरू हुई बुकिंग, शोरूम पर हो रहा नाच गाने के साथ अनोखे अंदाज में स्‍वागत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    Tata Motors ने नवंबर के अंत में Tata Sierra SUV लॉन्च की थी, जिसके बाद अब एसयूवी के लिए बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। देश में कई जगह डीलरशिप पर इसका ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से नवंबर के आखिरी में मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के लिए आज से बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। एसयूवी की बुकिंग शुरू होने के बाद कई शोरूम पर अनोखे अंदाज में स्‍वागत किया जा रहा है। किस तरह से शोरूम पर इसका स्‍वागत किया जा रहा है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Sierra के लिए बुकिंग शुरू हुई

    टाटा मोटर्स की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को नवंबर के आखिर में लॉन्‍च किया गया था। लेकिन अब इस एसयूवी के लिए 16 दिसंबर से बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन और डीलरशिप के जरिए इस एसयूवी को बुक करवाया जा सकता है।

     

    अनोखे अंदाज में हो रहा स्‍वागत

    बुकिंग शुरू होने के साथ ही Tata Sierra का अनोखे अंदाज में स्‍वागत किया जा रहा है। कहीं पर डीलर इस गाड़ी की बारात निकाल रहे हैं तो कहीं पर इस एसयूवी के स्‍वागत में पूजा की जा रही है। स्‍वागत के लिए नाच गाना भी किया जा रहा है। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं।

    कैसे हैं फीचर्स

    टाटा सिएरा एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ़्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, Hypr HUD, ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    Tata Sierra में 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता के पेट्रोल इंजन से 160 पीएस की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर रेवोट्रॉन इंजन दिया है जिससे इसे 106 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तीसरे इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिससे इसे 118 पीएस की पावर और 280 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इस एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 21.29 लाख रुपये है। टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी की डिलीवरी को 15 जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा।

    किनसे है मुकाबला

    Tata Sierra को भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इसका मुकाबला Hyundai Creta, Tata Harrier, MG Hector, Kia Seltos, Honda Elevate जैसी एसयूवी के साथ होता है।