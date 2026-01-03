Tata Punch Facelift जनवरी में इस दिन होगी लॉन्च, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में नई Tata Punch Facelift को जल्द लॉन्च करने वाली है। यह Punch का पहला बड़ा अपडेट होगा, क्योंकि इससे पहले सितंबर 2024 में केवल इसके ट्रिम लेवल्स में बदलाव किया गया था। हाल के महीनों में इसके टेस्ट म्यूल को कई बार देखा गया है, जिससे आने वाले बदलावों की झलक मिल चुकी है। Tata Punch को पहली बार 2021 में लॉन्च किया गया था और तब से यह कंपनी की सबसे अहम कारों में शामिल रही है।

Tata Punch Facelift कब होगी लॉन्च? रिपोर्ट्स के मुताबिक, Tata Punch Facelift को 13 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जा सकता है। टाटा पंच ने मजबूत बिक्री और किफायती SUV इमेज की वजह से Punch ने बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसे में फेसलिफ्ट वर्जन से टाटा मोटर्स को अपनी पकड़ और मजबूत करने की उम्मीद है।

एक्सटीरियर में क्या बदलेगा? स्पाई शॉट्स के आधार पर Tata Punch Facelift के डिजाइन में कई फ्रेश अपडेट देखने को मिल सकते हैं। सामने की तरफ नया फ्रंट ग्रिल और लोअर एयर डैम दिया जा सकता है। हेडलैंप्स का डिजाइन अपडेट होगा, जो Punch EV से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। इसके साथ नई DRLs मिलेंगी, हालांकि कनेक्टेड लाइट्स की संभावना कम दिखती है। साइड प्रोफाइल में कार का सिलुएट पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा, फेसलिफ्ट मॉडल में नए पेंट ऑप्शन और कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ भी मिल सकता है। रियर में रीवाइज्ड बंपर और स्किड प्लेट्स इसकी SUV अपील को और बढ़ाएंगे। इंटीरियर में क्या मिलेगा नया मिलेगा? इंटीरियर की बात करें तो Tata Punch Facelift में कई प्रीमियम टच जोड़े जा सकते हैं। इसमें इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दी जा सकती है। डैशबोर्ड लेआउट में बदलाव की उम्मीद है। इसके साथ ही 10.25-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और टच-इनेबल्ड कंट्रोल बटन्स दिया जा सकता है।

फीचर्स की लिस्ट को और मजबूत करने के लिए Tata इसमें 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-फोल्डिंग ORVMs जैसे फीचर्स भी दे सकती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन सके।

Tata Punch Facelift का इंजन मैकेनिकल तौर पर Punch Facelift में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह इंजन 88 hp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, CNG ऑप्शन भी जारी रहेगा। ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT का विकल्प मिलेगा।