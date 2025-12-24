Tata Nexon EV ने छू लिया एक लाख बिक्री का आंकड़ा, कम खर्च और जीरो प्रदूषण वाली इस SUV की खूबियों ने उड़ाए सबके होश
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ईवी सेगमेंट में Tata Nexon EV को भी ऑफर किया जाता है। हाल में ही इस एसयूवी ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। टाटा की इस ईवी ने किस तरह के रिकॉर्ड को बनाया है। इसमें किस तरह के फीचर्स को ऑफर किया जाता है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Tata Nexon EV ने बनाया रिकॉर्ड
टाटा मोटर्स की ओर से इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Tata Nexon EV को भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी ने हाल में ही बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी ने हाल में ही एक लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है।
कैसे हैं फीचर्स
Tata Nexon EV में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में एलईडी लाइट्स, एलईडी टेल लैंप, पैडल शिफ्टर, चार्जिंग पोर्ट, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रियर एसी वेंट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, पार्किंग सेंसर, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, ऑटो होल्ड, हिल असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, छह एयरबैग, ईएसपी, एबीएस, ईबीडी, एसओएस कॉल, टीपीएमएस, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर, ओटीए अपडेट्स, ऑटो डिमिंंग आईआरवीएम, एयर प्यूरीफायर, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, वायरलेस चार्जर, 31.24 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।
कितनी दमदार मोटर और बैटरी
Tata Nexon EV के 30 kWh वेरिएंट के साथ लगी मोटर से 95 किलोवाट की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल करने में 9.2 सेकेंड का समय लेती है। इसमें ड्राइविंग के लिए कई मोड दिए जाते हैं। सिंगल चार्ज में इसे 210-230 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिल सकती है। वहीं 45 kWh वेरिएंट 106 किलोवाट की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसे 0-100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में 8.9 सेकेंड लगते हैं। इस वेरिएंट को सिंगल चार्ज में 350-375 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।
कितनी है कीमत
Tata Nexon EV की एक्स शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। इसके टॉप वेरिएंट को 17 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।
किनसे है मुकाबला
टाटा की ओर से ऑफर की जाने वाली Tata Nexon EV को इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला MG Windsor EV, Hyundai Creta EV के साथ होता है।
