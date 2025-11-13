Language
    Tata Harrier और Safari को मिलेगा नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, भारत में 9 दिसंबर को होंगी लॉन्च

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:39 PM (IST)

    टाटा मोटर्स जल्द ही Harrier और Safari को नए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करेगी। यह इंजन 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देगा। इस कदम से Harrier और Safari की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी ये सिर्फ डीजल इंजन में ही उपलब्ध हैं। 

    Tata Harrier और Safari नए 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 9 दिसंबर को लॉन्च होंगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी पॉपुलर SUVs, Harrier और Safari को नए इंजन के साथ लैस करने वाली है। टाटा की आने वाली इन दोनों ही पावरफुल गाड़ियों को डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है, लेकिन अब इनमें पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलेगा। टाटा मोटर्स इन दोनों में ही नई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देने वाली है। इससे यह दोनों ही पहले से ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। साथ ही जो ग्राहक पेट्रोल इंजन वाली SUV की तलाश में रहते हैं, उनकी तलाश भी खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं कि Harrier और Safari को पेट्रोल इंजन मिलने का बाद लोगों को क्या फायदा होगा?

    Tata का नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

    • टाटा मोटर्स ने पहली बार ऑटो एक्सपो 2025 में नए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को पेश किया था। इसको Hyperion इंजन सीरीज के तहत डेवलप किया गया है। यह इंजन एक चार-सिलिंडर, डायरेक्ट इंजेक्शन सेटअप के साथ आता है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी इस इंजन को पिछले पांच वर्षों से डेवलप कर रही है।
    • इस इंजन की पावर करीब 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी इस इंजन को मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया जाएगा। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ड्यूल-क्लच यूनिट होगा या फिर टॉर्क कन्वर्टर।

    Tata के इस नए इंजन का फायदा

    • Harrier और Safari को शुरू से ही डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता रहा है। इसकी वजह से इसकी बिक्री की कुछ लिमिटेशन देखने के लिए मिलती है। अब इसे नया टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने के बाद इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है।
    • इसके साथ ही कंपनी इन दोनों को पेट्रोल इंजन देने के साथ ही Mahindra Scorpio N और XUV700 जैसी SUVs को पीछे छोड़ना है, जिन्हें पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के साथ ऑफर किया जाता है।
    • Harrier और Safari को नया पेट्रोल इंजन मिलने के बाद इनकी कीमत में कमी की जाती है, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत करीब 12 लाख से 13 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। वर्तमान में Harrier की शुरुआती कीमत 14 लाख रुपये और Safari की शुरुआती कीमत 14.66 लाख रुपये रखी गई है, जो हाल ही में GST सुधारों के बाद कम की गई हैं।

    Tata Sierra होगी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाली पहली कार

    Tata Sierra को 24 नवंबर 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इसमें टाटा मोटर्स की नई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो Harrier और Safari में भी दिया जाएगा। जिससे इनकी बिक्री और कस्टमर बेस दोनों बढ़ सकते हैं।

    कब होंगी लॉन्च?

    Harrier और Safari को 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भारतीय बाजार में 9 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही इन दोनों को कई और बेहतरीन फीचर्स से लैस भी दिया जा सकता है।

     