Tata Harrier और Safari को मिलेगा नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, भारत में 9 दिसंबर को होंगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी पॉपुलर SUVs, Harrier और Safari को नए इंजन के साथ लैस करने वाली है। टाटा की आने वाली इन दोनों ही पावरफुल गाड़ियों को डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है, लेकिन अब इनमें पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलेगा। टाटा मोटर्स इन दोनों में ही नई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देने वाली है। इससे यह दोनों ही पहले से ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। साथ ही जो ग्राहक पेट्रोल इंजन वाली SUV की तलाश में रहते हैं, उनकी तलाश भी खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं कि Harrier और Safari को पेट्रोल इंजन मिलने का बाद लोगों को क्या फायदा होगा?