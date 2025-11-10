Tata Curvv को मिले अपडेट, अब पहले से बेहतर हुआ इंटीरियर और मिले नए फीचर
टाटा मोटर्स ने अपनी कूप एसयूवी Tata Curvv को अपडेट किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके इंटीरियर में नई थीम और कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है, जो 120 पीएस की पावर देता है। Tata Curvv में कई बेहतरीन फीचर्स हैं और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.65 लाख रुपये से शुरू होती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कूप एसयूवी के तौर पर Tata Curvv को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता ने अपनी इस कूप एसयूवी को हाल में ही अपडेट किया है। इसमें किस तरह के अपडेट किए गए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Tata Curvv हुई अपडेट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स की ओर से अपनी कूप एसयूवी टाटा कर्व को अपडेट किया है। निर्माता ने इसकी जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके इंटीरियर को अपडेट किया गया है और कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं।
क्या मिला अपडेट
रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से एसयूवी के इंटीरियर में नई थीम को दिया गया है। जिसमें हल्के रंग में इंंटीरियर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस एसयूवी में निर्माता की ओर से सन ब्लाइंड भी दिए गए हैं। इसके अलावा एसयूवी में किसी और तरह के बदलाव की जानकारी नहीं मिली है।
कितना दमदार इंजन
टाटा कर्व के पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्पीड मैनुअल और 7डीसीए ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जाता है।
कैसे हैं फीचर्स
Tata Curvv में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें शॉर्क फिन एंटीना के साथ जीपीएस, ड्यूल टोन रूफ, ऑटो हैडलैंप, इंटीग्रेटिड रियर स्पॉयलर, एलईडी डीआरएल, सीक्वेंशनल टर्न इंडीकेटर्स, वॉयस असिस्ट पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टिड टेल लैंप, 18 इंच अलॉय व्हील्स, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मूड लाइटिंग, फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, जेस्टर पावर्ड टेलगेट, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट वेंटिलेडिट सीट्स, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हरमन ऑडियो सिस्टम, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं।
कितनी है कीमत
टाटा की ओर से कर्व एसयूवी को भारत में 9.65 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 18.84 लाख रुपये है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।