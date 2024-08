सिर्फ 15 मिनट के चार्ज में 150 किमी चलने वाली Tata Curvv EV के सभी वेरिएंट के फीचर्स और कीमत

टाटा कर्व ईवी के सेफ्टी और अन्य फीचर्स

कर्व ईवी में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर वाला जेबीएल-ट्यून्ड साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक एसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और फ्लश-टाइप डोर हैंडल भी दिया गया है। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ECC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

टाटा कर्व ईवी की कीमत

टाटा कर्व 7 वेरिएंट में उपलब्ध है। टाटा Curvv EV Creative 45 की एक्स शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये, Curvv EV Accomplished 45 की कीमत 18.49 लाख रुपये, Curvv EV Accomplished 55 की कीमत 19.25 लाख रुपये, Curvv EV Accomplished Plus S 45 की कीमत 19.29 लाख रुपये, Curvv EV Accomplished Plus S 55 और 19.99 लाख रुपये, Curvv EV Empowered Plus 55 की कीमत 21.25 लाख रुपये और Curvv EV Empowered Plus A 55 की कीमत 21.99 लाख रुपये है। यह सभी कीमते एक्स-शोरूम है।

