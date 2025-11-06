Tata मोटर्स की सभी गाड़ियों पर मिल रही भर-भर के छूट, कौन-सी कार पर कितना मिलेगा फायदा?

Tiago (XE छोड़कर) ₹10,000 ₹15,000 — ₹25,000 XE वेरिएंट पर कोई ऑफर नहीं

Tigor (सभी वेरिएंट) ₹15,000 ₹15,000 — ₹30,000 सभी वेरिएंट शामिल

Altroz (Petrol, CNG, Diesel - पुराने वेरिएंट) ₹40,000 ₹25,000 — ₹65,000 नए वेरिएंट पर ऑफर नहीं

Punch (Petrol, Diesel) ₹5,000 ₹15,000 ₹20,000 ₹40,000 सभी वेरिएंट पर लागू

Nexon (Petrol, CNG, Diesel) — — — ₹45,000 कुल ₹45,000 का डिस्काउंट

Curvv (सभी वेरिएंट) — — — ₹40,000 कुल लाभ ₹40,000

Harrier Diesel (Fearless X+ छोड़कर) — ₹25,000 — ₹25,000 सिर्फ स्क्रैपेज/एक्सचेंज बेनिफिट

Harrier Diesel (Fearless X+) ₹25,000 ₹25,000 — ₹50,000 विशेष वेरिएंट पर डुअल ऑफर

Safari Diesel (Accomplished X+ छोड़कर) — ₹25,000 — ₹25,000 केवल स्क्रैपेज/एक्सचेंज ऑफर