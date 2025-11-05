Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1.30 लाख तक की छूट, Curvv EV और Punch EV पर भारी डिस्काउंट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर शानदार डिस्काउंट की घोषणा की है। इस लिस्ट में Curvv EV, Nexon EV, Punch EV और Tiago EV शामिल है। इस डिस्काउंट ऑफर में एक्सचेंज, स्क्रैपेज, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और ग्रीन बोनस शामिल। इसके साथ ही पुराने टाटा ग्राहकों को लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है।

1. Tata Curvv EV नवंबर 2025 में टाटा अपनी सबसे नई इलेक्ट्रिक SUV Curvv EV पर 1.30 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसमें एक लाख रुपये का ग्रीन बोनस और 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर शामिल है। Tata Curvv EV की एक्स-शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये से लेकर 22.24 लाख रुपये के बीच है। इसे दो बैटरी ऑप्शन 45kWh और 55kWh दिया जाता है। यह बैटरी फुल चार्ज होने पर 430km और 502km तक की ड्राइविंग रेंज मिलेगी।

2. Tata Tiago EV टाटा की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार Tiago EV पर भी एक लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसमें 70,000 रुपये तक का ग्रीन बोनस और 30,000 रुपये का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर शामिल है। Tiago EV की कीमत 7.99 लाख रुपये से लेकर 11.14 लाख रुपये के बीच है। इसे भी दो बैटरी ऑप्शन 19.2 kWh और 24 kWh के साथ आती है, जो फुल चार्ज होने के बाद 221km और 275km तक की ड्राइविंग रेंज देती है।

3. Tata Punch EV टाटा मोटर्स की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV Tata Punch EV पर भी एक लाख रुपये तक की छूट दी जा रही हैं। इसमें 60,000 रुपये तक का ग्रीन बोनस और 40,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर शामिल है। Tata Punch EV की कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 14.44 लाख रुपये तक है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन 25kWh और 35kWh मिलेगी, जो फुल चार्ज होने पर 210km से 290km तक की ड्राइविंग रेंज देती है।

4. Tata Nexon EV सबसे कम डिस्काउंट Tata Nexon EV पर दिया जा रहा है, जिसमें केवल 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर शामिल है। Nexon EV की कीमत 12.49 लाख रुपये से 17.49 लाख रुपये के बीच है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन 30kWh और 45kWh मिलता है, जो 275km और 489km तक की ड्राइविंग रेंज देती है।