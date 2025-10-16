Language
    Switch Mobility और Celsius के बीच हुई साझेदारी, इलेक्‍ट्रिक कोल्‍ड चेन फ्लीट होगी शुरू

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:29 AM (IST)

    स्विच मोबिलिटी और सेल्सियस ने इलेक्ट्रिक कोल्ड चेन फ्लीट के लिए साझेदारी की है। इसके तहत 350 इलेक्ट्रिक रीफर ट्रक देश के कई शहरों में लास्ट माइल डिलीवरी करेंगे। इन ट्रकों का उपयोग दवाएं, फल, सब्जियां और जमे हुए खाद्य पदार्थ जैसे सामानों के परिवहन के लिए होगा। Celcius Green नई दिल्ली से शुरुआत करेगी, जिसके बाद मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू होगा।

    Switch Mobility और Celcius के बीच हुई इलेक्‍ट्रिक कोल्‍ड चेन फ्लीट के लिए साझेदारी

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में जिस तरह से इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से कई तरह के विकल्‍प के साथ इनको ऑफर किया जा रहा है। हाल में ही सेल्सियस और स्विच मोबिलिटी के बीच साझेदारी हुई है। जिसमें इलेक्‍ट्रिक कोल्‍ड चेन फ्लीट को शुरू किया जाएगा। इस तरह की साझेदारी से लास्‍ट माइल मोबिलिटी में किस तरह का फायदा होगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    स्विच और सेल्सियस के बीच हुई साझेदारी

    स्विच मोबिलिटी और सेल्सियस के बीच ग्रीन मोबिलिटी के लिए साझेदारी की गई है। दोनों की ओर से इलेक्‍ट्रिक कोल्‍ड चेन फ्लीट को लॉन्‍च करने की घोषणा की गई है। दोनों के बीच हुई साझेदारी के तहत 350 इलेक्‍ट्रिक रीफर ट्रक उपयोग किए जाएंगे जो देश के कई प्रमुख शहरों में लास्‍ट माइल डिलीवरी के लिए काम करेंगे।

    किस तरह के सामान के लिए होगा उपयोगी

    दोनों के बीच हुई साझेदारी के बाद जिन वाहनों का उपयोग किया जाएगा उसमें 3.5 टन के इलेक्ट्रिक रेफ़र ट्रक शामिल होंगे, जिनको स्विच मोबिलिटी द्वारा विकसित किया गया है। इनका उपयोग तापमान-संवेदनशील सामान जैसे दवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, फल और सब्जियां, समुद्री भोजन और जमे हुए खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट एक खास तापमान को बनाए रख सकती है, जो कोल्ड-चेन आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    सेल्सियस के संस्‍थापक स्‍वरूप बोस ने कहा कि Celcius Green के साथ, हम कोल्ड-चेन ऑपरेशंस को डीजल-आधारित सिस्टम से इलेक्ट्रिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिससे वे क्लीनर, स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार हो सकें। यह भारत के सबसे बड़े eV रेफ़र फ्लीट की तैनाती है, और स्विच मोबिलिटी के साथ हमारा जुड़ाव भारत में कोल्ड-चेन इलेक्ट्रिफिकेशन को गति देने में मदद करेगा। यह रणनीतिक गठबंधन हमारी सस्टेनेबिलिटी यात्रा में एक और मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य कोल्ड-चेन सेक्टर को ऊर्जा-कुशल, eV पावर्ड फ्लीट के साथ बदलना है। यह सिर्फ एक सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट नहीं है – यह इस बात का अगला विकास है कि कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स कैसे संचालित होंगे।

    कहां होगी शुरुआत

    साझेदारी की घोषणा के साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि Celcius Green तत्काल प्रभाव से नई दिल्ली में ऑपरेशन शुरू करेगी। जिसके बाद मुंबई, बेंगलुरु, और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू होगा।