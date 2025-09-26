Language
    Suzuki V Strom SX नए रंगों में हुई लॉन्‍च, नए ग्राफिक्‍स के साथ पहले से बेहतर हुई मोटरसाइकिल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:00 PM (IST)

    Suzuki V-Strom SX भारत में सुजुकी मोटरसाइकिल और स्‍कूटर इंडिया की ओर से कई सेगमेंट में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली वी-स्‍ट्रॉम मोटरसाइकिल को नए रंगों के विकल्‍प और बेहतर ग्राफिक्‍स के साथ लॉन्‍च किया गया है। इसमें कितना दमदार इंजन और फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। आइए जानते हैं।

    Suzuki V-Strom SX को नए रंगों के साथ लॉन्‍च किया गया।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माताओं में शामिल Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से अपनी मोटरसाइकिल Suzuki V-Strom SX को पहले से बेहतर करते हुए नए रंगों के विकल्‍प और ग्राफिक्‍स के साथ लॉन्‍च किया गया है। किस तरह के विकल्‍प इसमें दिए गए हैं। कैसे फीचर्स और इंजन के साथ इसे ऑफर किया जाता है। किस कीमत पर मोटरसाइकिल को लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Suzuki V-Strom SX अपडेट के साथ लॉन्‍च हुई

    सुजुकी की ओर से वी-स्‍टॉर्म वीएक्‍स मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। लेकिन अब इस मोटरसाइकिल को नए रंगों के विकल्‍प और नए ग्राफिक्‍स के साथ बेहतर कर लॉन्‍च किया गया है।

    कितने रंगों के विकल्‍प

    निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस मोटरसाइकिल को पर्ल फ्रैश ब्‍लू के साथ स्‍पार्कल ब्‍लैक, शेंपैन येलो के साथ स्‍पार्कल ब्‍लैक, ग्‍लेशियल वाइट के साथ मैट स्‍टेलर ब्‍लू और स्‍पार्कल ब्‍लैक जैसे रंगों के विकल्‍प के साथ लॉन्‍च किया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    सुजुकी की ओर से इस मोटरसाइकिल को 249 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाता है। इस इंजन से मोटरसाइकिल को 26.5 पीएस की पावर और 22.2 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ एसईपी तकनीक भी मिलती है जिससे माइलेज बेहतर होती है।

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, नकल कवर, विंडस्‍क्रीन, डबल सीट, ड्यूल एग्‍जॉस्‍ट मफलर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, राइड कनेक्‍ट एप, 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ड्यूल चैनल एबीएस जैसे फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है।

    कितनी है कीमत

    सजुकी की ओर से वी स्ट्रॉम एस एक्‍स को भारतीय बाजार में 1.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके साथ ही इस मोटरसाइकिल पर कई ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।