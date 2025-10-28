Suzuki Jimny Nomade के लिए फिर शुरू होगी बुकिंग, डिलीवरी के लिए इस देश में करना होगा चार साल का इंतजार

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से भारतीय बाजार के साथ ही कई देशों में अपने वाहनों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली Jimny Nomade को जापान में काफी पसंद किया जा रहा है। कुछ समय पहले रोकी गई बुकिंग को एक बार फिर शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। जापान में इस एसयएूवी के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जापानियों की पसंद बनी Jimny मारुति सुजुकी की ओर से फाइव डोर ऑफ रोडिंग एसयूवी के तौर पर Suzuki Jimny Nomade को जापान में भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को भारत जापान में काफी पसंद भी किया जाता है। इसी कारण एक बार फिर इस एसयूवी के लिए जापान में बुकिंग को शुरू करने की घोषणा की गई है।

अस्‍थाई तौर पर रोकी थी बुकिंग जापान में इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर जनवरी में पेश किया गया था, तभी इस एसयूवी को काफी बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली थी और सिर्फ चार दिनों में ही इसकी 50 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की बुकिंंग हो गई थी। जिस कारण इसकी बुकिंग को अस्‍थाई तौर पर रोक दिया गया था। लेकिन अब फिर से इसे शुरू करने की घोषणा की गई है।