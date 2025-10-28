Language
    Suzuki Jimny Nomade के लिए फिर शुरू होगी बुकिंग, डिलीवरी के लिए इस देश में करना होगा चार साल का इंतजार

    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    Suzuki Jimny को भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कई देशों में एक्‍सपोर्ट किया जाता है। निर्माता ने हाल में ही जापान में भी Jimny Nomade के लिए बुकिंग को एक बार फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। इस एसयूवी के लिए जापान में कितना वेटिंग पीरियड है। आइए जानते हैं।

    जापान में फिर से शुरू होगी Suzuki Jimny Nomade की बुकिंग।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से भारतीय बाजार के साथ ही कई देशों में अपने वाहनों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली Jimny Nomade को जापान में काफी पसंद किया जा रहा है। कुछ समय पहले रोकी गई बुकिंग को एक बार फिर शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। जापान में इस एसयएूवी के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    जापानियों की पसंद बनी Jimny

    मारुति सुजुकी की ओर से फाइव डोर ऑफ रोडिंग एसयूवी के तौर पर Suzuki Jimny Nomade को जापान में भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को भारत जापान में काफी पसंद भी किया जाता है। इसी कारण एक बार फिर इस एसयूवी के लिए जापान में बुकिंग को शुरू करने की घोषणा की गई है।

    अस्‍थाई तौर पर रोकी थी बुकिंग

    जापान में इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर जनवरी में पेश किया गया था, तभी इस एसयूवी को काफी बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली थी और सिर्फ चार दिनों में ही इसकी 50 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की बुकिंंग हो गई थी। जिस कारण इसकी बुकिंग को अस्‍थाई तौर पर रोक दिया गया था। लेकिन अब फिर से इसे शुरू करने की घोषणा की गई है।

    कब शुरू होगी बुकिंग

    जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी के लिए फिर से बुकिंग को 30 जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। 

    कितनी थी वेटिंग

    जानकारी के मुताबिक जनवरी में जापान में इसे पेश करने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली थी उसके मुताबिक एसयूवी की डिलीवरी के लिए चार साल तक का वेटिंग पीरियड हो गया था।

    अन्‍य देशों में भी होती है एक्‍सपोर्ट

    मारुति की ओर से जिम्‍नी को गुरुग्राम के प्‍लांट में बनाया जाता है। यहीं से इस गाड़ी को भारतीय बाजार के साथ ही कई देशों में एक्‍सपोर्ट किया जाता है। भारत के अलावा इस गाड़ी के फाइव डोर वर्जन को लेटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्‍ट एशिया और मिडल ईस्‍ट देशों में भेजा जाता है। फाइव डोर वर्जन के अलावा इसके थ्री डोर वर्जन को भी कई देशों में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है।

    कितनी है कीमत

    जापानी बाजार में Suzuki Jimny Nomade को 25.51 लाख जापानी येन से लेकर 27.50 लाख जापानी येन की कीमत पर ऑफर किया गया था, जो भारतीय मुद्रा में करीब 14.88 लाख रुपये से लेकर 15.43 लाख रुपये होते हैं।