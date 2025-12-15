Sohail Khan ने पहले तो बिना हेलमेट चलाई मोटरसाइकिल, सोशल मीडिया पर वीडियो हुई वायरल, बाद में मांगी माफी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्‍टर Sohail Khan का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला काफी तेजी से वायरल होने के बाद एक्‍टर ने एक पोस्‍ट की और उसमें माफी भी मांगी। क्‍या है पूरा मामला। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सलमान खान के भाई और बॉलीवुड एक्‍टर सोहेल खान हाल में ही एक मोटरसाइकिल को चलाते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। जिसके बाद एक्‍टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर ही दी।

सोहेल खान ने मांगी माफी

बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो उसके बाद एक्‍टर ने भी माफी मांगने के साथ ही अपना जवाब भी सोशल मीडिया पर ही दिया।

कही यह बात

सोशल मीडिया पर सोहेल खान ने एक पोस्‍ट की जिसमें लिखा कि मैं सभी बाइक राइडर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हेलमेट पहनें। मैं कभी-कभी हेलमेट पहनने से बचता हूँ क्योंकि मुझे क्लॉस्ट्रोफ़ोबिया होता है, लेकिन यह हेलमेट न पहनने का कोई बहाना नहीं है। बचपन से ही राइडिंग मेरा पैशन रहा है। यह BMX साइकिल से शुरू हुआ था और अब मैं बाइक चलाता हूँ। मैं ज़्यादातर देर रात को राइड करता हूँ जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, ताकि रिस्क कम हो, और वह भी धीमी स्पीड में और मेरी कार मेरे पीछे-पीछे चलती है। मैं साथी राइडर्स को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने क्लॉस्ट्रोफ़ोबिया को दूर करने और हेलमेट पहनने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए प्लीज़ मेरा साथ दें। ट्रैफिक अथॉरिटीज़ से मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अब से मैं सभी नियमों का पालन करूँगा। मैं सभी राइडर्स को सलाम करता हूँ जो असुविधा के बावजूद हर समय हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। पछताने से बेहतर है सुरक्षित रहना। एक बार फिर, मुझे सच में बहुत अफ़सोस है।